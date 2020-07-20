“الرجال يريدون الركبة بهذا اللون”.. “شاهد” أمل الشهراني كشفت المستور في جسدها بحجة “النصيحة”!

أثارت السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً مرة أخرى بطريقة تقديمها النصيحة إلى الفتيات، حول أجسادهن وتقبلها.

وظهرت أمل بفيديو رصدته “وطن”، وهي ترتدي قميصاً فقط دون بنطلون، وبدأت تشرح على جسدها بإيحاءات غريبة، وكشفت أجزاءً حساسة من جسدها، وقالت: “الرجال يريدون الركبة أن تكون لوناً واحداً، ويحكمون على المجتمع فقط من هذا الجزء، وأنا لا أراه سوى مفصل للساق، أنا أتواصل معك بقلبي وعقلي، ركبتي مجرد ركبة أمشي فيها”.

وتابعت أمل وهي تتحسس جسدها: “الذي يحبك والذي يريدك والذي سيوظفك أو يتزوجك، بركبتك أو بدونها، سيقبل بك”.

أمل الشهراني عبر انستقرام:



"اللي يحبك يقبلك بركبتك أو بدونها"! pic.twitter.com/EspIP9Boo5 — We Heard Rumors (@whrumor) July 19, 2020

وكشفت أمل عيوب جسدها علناً، وقالت في حديثها إلى الفتيات: “أسوي رياضة عشان أنشط الدورة الدموية وقلبي وعقلي يكونون بخير، لكن الرياضة لا تقوم بشد السيلوليت، أنا أنثى لدي هرمونات، أنا أم جبت من هذا البطن الجميل ثلاثة أطفال، فلدي كرش، ولدي زنود لأنني أريد أن يجد أولادي لحماً ينامون عليه، لدي حساسية وجسدي عليه الكثير من البقع وسأقوم بتصويرها لكم، جميع هذه مميزات”.

وسخر الجمهور من أمل، ونوهوا لها بأنهم يعرفون أن ما فعلته لم يكن من باب النصيحة، بل لاستعراض جسدها فقط.

الي يلقى سروالها يرجعه لها — فطوم lكود نمشي Nam87 (@17__ff) July 19, 2020

انا لو الله خالقني كتكوت ملون عشتلي يومين حلوين ومت مو احسن ماشوف هالفيديو — مقدام (@ha8tt) July 19, 2020

ممكن تعيدي شرح م فهمت pic.twitter.com/zTFipiB1Z9 — M7MD. (@919M7) July 19, 2020

لا ارفعي بعد ورينا كل شي حمدلله والشكر — داهيــــــــــه (@ooo180) July 19, 2020

شفنا ما وراء الركبة بعد لحول 🗿 — ashen one (@ashen_one101) July 20, 2020

هذا زمن السعوديات

والسعوديات الحين مقبولات بركبهم وسيقانهم وفخوذهم وزنودهم وكتوفهم وجمالهم وشينهم وكل شئ .. والله أتعبونا هالأيام 😂 — مطر 💦 (@b1cc32) July 19, 2020

يأتي ذلك بعد يوم واحد من ممارستها “رقص الفراشة الشاطرة”، والتي أثارت الجدل أيضاً.

أمل الشهراني عبر السناب:



"رقصة الفراشة الشاطرة" pic.twitter.com/FBDilU83FP — We Heard Rumors (@whrumor) July 19, 2020

الجدير بالذكر أن أمل الشهراني من بين أكثر الشخصيات السعودية المثيرة للجدل، وتعيش مع أولادها في أوروبا وترى نفسها ناشطة في حقوق المرأة وتطرح بشكل مستمر قضايا مثيرة للجدل وتستفز الشارع السعودي باستمرار بما تنشره من صور ومقاطع فيديو جريئة لا تتناسب مع المجتمع السعودي.