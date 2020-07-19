“شاهد” هذا ما فعله أردوغان من داخل مسجد “آيا صوفيا” اليوم ولا عزاء لصهاينة أبوظبي والرياض

نشرت وسائل إعلام تركية صورا للرئيس رجب طيب أردوغان، من داخل مسجد “آيا صوفيا” أثناء تفقده اليوم، الأحد، استعدادا لفتحه رسميا للعبادة يوم، الجمعة.

وظهر “أردوغان” في الصور التي ستجلط متصهيني العرب الذين شنوا هجوما عنيفا على الرئيس التركي عقب هذا القرار، وهو يتقفد الأعمال داخل المسجد ظهر اليوم، قادما من منزله الكائن بمنطقة قسيقلي في حي أوسكودار بالمدينة.

صور أخرى من زيارة أردوغان

لجامع( آيا صوفيا )…

كلهم يعملون لتجهيز المسجد

للصلاة يوم الجمعة pic.twitter.com/HkM2rR2hof — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) July 19, 2020

وتجول أردوغان داخل آيا صوفيا لمدة ساعة حيث اطلع على الترتيبات الجارية لفتحه رسميا بإقامة صلاة الجمعة في 24 يوليو الحالي.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ينشر صورًا له من داخل مسجد #آيا_صوفيا بعد إعادته لما كان عليه قبل تحويله لمتحف على يد كمال أتاتورك pic.twitter.com/wPwGKI9h0x — فلسطين الآن (@paltimes2015) July 19, 2020

هذا ورافق الرئيس التركي في جولته، كل من وزيري الداخلية “سليمان صويلو”، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول “علي يرلي قايا”، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وعند خروجه من آيا صوفيا، حيا الرئيس التركي المواطنين في الخارج.

ويشار إلى انه في 10 يوليو الجاري ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي “علي أرباش”، خلال زيارته “آيا صوفيا”، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

و”آيا صوفيا”، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة “السلطان أحمد” بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.