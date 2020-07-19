وضعه الصحي في تراجع.. نقل الملك سلمان إلى المستشفى على وجه السرعة وهذا ما كشفه حساب شهير

أُدخل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء فحوصات طبية عاجلة، حسبما أعلنت وكالة الانباء السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، صادر عن الديوان الملكي، وأشار إلى أن دخول الملك إلى المستشفى بهدف إجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، دون مزيد من التفاصيل.

وعلق حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر على خبر نقل الملك سلمان إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عملية نقله تمت باجواء مرتبكة، مضيفاً :” يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة”.

https://twitter.com/Ahdjadid/status/1285101675716448256

وبعد الإعلان الرسمي عن نقل الملك إلى مستشفى، تصدرت هاشتاغات عن الملك سلمان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، مثل هاشتاغ “خادم الحرمين الشريفين”.

الملك سلمان الذي يحكم السعودية منذ 2015، كان قد قضى أكثر من عامين ونصف العام ولياً للعهد، ونائباً لرئيس الوزراء، من يونيو/حزيران 2012 قبل أن يتولى الحكم، وعمل الملك سلمان أيضاً حاكماً لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاماً.

ويعد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد البالغ من العمر 34 عاماً، الحاكم الفعلي للبلاد، وفقاً لوكالة رويترز، وقام بتطبيق سلسلة إصلاحات لتغيير اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على النفط.

كان للأمير دور في تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإعطائه النساء قدراً أكبر من الحقوق وتعهده بتنويع مصادر الاقتصاد، وبالنسبة لأنصار الملك فإن هذه الجرأة في الداخل والخارج تعد تغييراً محل ترحيب، بعد حذر وجمود وتردد على مدى عشرات السنين.

لكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة في المملكة يجعلان من الصعب قياس حجم التأييد الداخلي، وفقاً لرويترز.