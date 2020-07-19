“شاهد” محمد الموسى اقتحم الحمام على نانسي عجرم.. افتراء جديد على المغدور في قبره بعدما غيرت عائلته تصريحاتها

يبدو أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تستغل أموالها وشهرتها وعلاقاتها في ترويج راوية كاذبة عن قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى، داخل فيلتها بنيران من مسدس زوجها الدكتور فادي الهاشم لدفن القضية واستدرار شفقة متابعيها عبر أكاذيب ممنهجة ولا ويوجد طرف القضية الآخر للرد عليها.

نانسي كشفت في الفيلم الوثائقي الجديد بعنوان “الرواية الكاملة” والذي أطلقته منصة “شاهد” على ما يبدو بدعم مالي من الفنانة، اعترافات بشأن كواليس حادثة محاولة اقتحام فيلا عجرم التي وقعت قبل أشهر.

نانسي عجرم قالت إنها بمجرد سماع الضجة التي أحدثها السارق في الطابق العلوي ومواجهته لزوجها فادي الهاشم ظلت بالحمام لم تتمكن من الجلوس أو الوقوف في موضع واحد بل ظلت تدور به عدة مرات واستعانت بوالدها كي ينقذها ويبلغ الشرطة.

واستكملت نانسي إنه في هذه الأثناء كان الضحية محمد الموسى يحاول إجبار فادي على أن يستدعي زوجته نانسي كي يساومه عليها ويطلب منهما الهب والأموال.

وتابعت:” وقف الاثنان أمام الحمام وهي بالداخل وظل يطرق الباب وعندما فتحت أشار عليها فادي بأن تغلق الباب مجددا، وظلت محبوسة في الداخل حتى سمعت دوي إطلاق الرصاص.

في تطورات جديدة تؤكد أن نانسي وزوجها قد مارسا ضغوطا كبيرة على عائلة الموسى وربما مساومات مالية، غيرت عائلة القتيل في منزل نانسي عجرم من تصريحاتها، مرجحة عدم وجود أي علاقة سابقة بين ابنها وفادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية.

وعلى عكس تصريحات جاءت بعد الحادثة مباشرة، أوضحت أنه قدم إلى المنزل للمطالبة بأموال له، قالت العائلة إنه قد لا تكون هناك علاقة سابقة بين القتيل وفادي الهاشم، وهو أمر أكده الأخير مثنيا على صدق شقيق القتيل الذي نفى معرفته بنانسي وزوجها.

من جهتها، طالبت والدة القتيل بمعرفة الحقيقة الكاملة، مضيفة أنها لو كانت مكان فادي الهاشم لدافعت عن منزلها بشراسة.

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم الترويج لفيلم وثائقي تحت عنوان “الرواية الكاملة” يحكي تفاصيل الحادثة التي سيطرت على المشهد الإعلامي في بداية 2020 وهي حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.