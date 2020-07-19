بعد ملك الأردن وسلطان عُمان.. كاتب أردني يتطاول على أمير الكويت:” ظننته مات قبل 20 سنة”

أثار الكاتب الأردني نصير العمري ـ الذي تحول لمرتزق لدى السعودية والإمارات ـ موجة غضب واسعة بين الكويتيين على تويتر، بعد تطاوله على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وشماتته في مرضه.

وعلق “العمري” البذيء على أخبار دخول أمير الكويت للمستشفى وإجرائه عملية جراحية بقوله:”أمير #الكويت في المستشفى ويقولون أنه في حالة يرثى لها. استغربت انه في المستشفى. ظننت انه مات قبل عشرين سنة.”

أمير #الكويت في المستشفى ويقولون أنه في حالة يرثى لها. استغربت انه في المستشفى. ظننت انه مات قبل عشرين سنة. لم أسمع هذا الرجل يتكلم منذ القرن الماضي. هنيئا لحكام الخليج. يحكمون حتى يشخون على انفسهم دون رقيب او حسيب. — د. نصير العمري (@dr_naseer) July 18, 2020

وتابع تطاوله على الشيخ صباح في تغريدته التي رصدته (وطن) وتعكس أخلاقه التي لا تفرقه عن ذباب السعودية والإمارات:”لم أسمع هذا الرجل يتكلم منذ القرن الماضي، هنيئا لحكام الخليج يحكمون حتى يشخون على انفسهم دون رقيب او حسيب.”

وقوبلت تغريدة “العمري” بهجوم عنيف من قبل الكويتيين الذين انتفضوا دفاعا عن أميرهم، الذي أجرى عملية جراحية ناجحة اليوم بحسب ما أعلن الديوان الأميري.

انا متابع لما تكتب و تنشر و قلمك حر . لكن لماذا الغلط فالكلام فهذا الرجل الشيخ صباح الاحمد منذ ستين سنة و هو يخدم بلده و ينصح لأمته العربية اسال ألله العلي القدير ان يلبسه ثوب الصحة و العافية . — فاسطنبول كويتي الهوى *** (@SyriQ8) July 18, 2020

الله يشفيه ويعافيه ويمد في عمره.. اتق الله في نفسك.. الصحة نعمه تدوم بشكرها فاشكر الله على فضله ودع عنك الشماته فلا يشمت في مرض مسلم الا مريض قلب حقود.. رغما عنك نقول شفاه الله وعافاه والبسه لباس الصحة والعافية وجزاه الله عن الكويت والخليج والعرب والمسلمين خير الجزاء.. — alalawithabit (@alalawithabit) July 19, 2020

وجاءت معظم الردود للنشطاء حتى من غير الكويتيين مستنكرة لتطاول العمري السافل على الشيخ صباح، الذين أكدوا أنه قبل أن يكون أميرا أو حاكما فهو إنسان كرمه الله عن باقي المخلوقات، وشددوا في نفس الوقت على أنه رجل حكيم و طيب يعمل دائما على توحيد الصف الخليجي والعربي.

ياخي قبل أن يكون امير اوحاكم فهو إنسان كرمه الله عن باقي المخلوقات سيأتي يوم تكون مريضا وضعيف مثله لايبقى شبابك وفتوتك احفظ لسانك عن أعراض الناس قبل أن تلقى الله اني لك ناصح امين — ابو معتز (@abumoatz123) July 18, 2020

هذه امير الانسانية وبذل الكثير في وحدة البيت الخليجي احساسه كان يسبقه قبل سماع كلماته شفاء الله من كل شر والبسه ثوب العافيه — YASIR (@yasirktlone) July 19, 2020

رجل حكيم و طيب يعمل دائما على توحيد الصف الخليجي والعربي.

الله يشافيه ويعافيه وله مننا أنصار الثورة السورية وافر الشكر والعرفان لما قدمه من دعم إنساني لأهلنا في المخيمات.#شكرا_الكويت — Darwish khalifa (@darwiesh78) July 19, 2020

وأكد مغردون في ردودهم على الكاتب الأردني البذيء أن الشيخ صباح امير الكويت من افضل الساسة في عصرة واستطاع عمل توازنات تبعد الكويت عن مشاكل وصراعات المنطقة.

الشيخ صباح امير الكويت من افضل الساسة في عصرة واستطاع عمل توازنات تبعد الكويت عن مشاكل وصراعات المنطقة — Yousri (@Yousri_2017) July 19, 2020

ومعروف عن نصير العمري أنه تحول إلى بوق إعلامي للسعودية والإمارات وصار يهاجم خصومهم في المنطقة مقابل الرز، ومنذ مدة يطلق الكاتب البذيء لسانه ضد حكام خليجيين دون أن يشير لابن سلمان أو ابن زايد بكلمة انتقاد واحدة.

وسبق أن تطاول العمري على السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وقبله الراحل قابوس بأبشع الألفاظ، واختلاق الكذبات لشيطنة سياسة سلطنة عمان وإحداث بلبلة داخلية بأوامر من أبوظبي.

ولم يسلم ملك الأردن عبدالله الثاني هو الآخر من تطاول وبذاءة نصير العمري، بسبب إجراءات المملكة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قبل أشهر، حيث وصف حكومته بـ”الغبية”.

يشار إلى أن هجوم نصير العمري على ملك الأردن سبقه هجوم مماثل على سلطنة عُمان والسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك السلطان الحالي هيثم بن طارق، ما دفع مغردون للتساؤل عن دوافع “العمري” وراء هذا الهجوم المفاجئ، حيث شكك البعض بأنه موجه من قبل الإمارات ويتم تمويله.