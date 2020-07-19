يخص السلطان هيثم بن طارق.. صحيفة أردنية شهيرة تسرق مقالا “بالنص” من جريدة عُمانية وتثير جدلاً واسعاً

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان موجة جدل واسعة، بعد نشر صحيفة “الدستور” الأردنية تقريرا عن السلطان هيثم بن طارق تشييد فيه بسياساته الجديدة في السلطنة.

ونشرت “الدستور” الأردنية التقرير في عددها الصادر اليوم تحت عنوان:”سلطان عمان هيثم بن طارق:”الانتقال بالسلطنة وفق آمال وطموحات المواطن العماني”.

جريدة الدستور الأردنية 🇯🇴 اليوم الأحد.#حضرة_صاحب_الجلالة_السلطان_هيثم_بن_طارق_آل_سعيد حفظه الله ورعاه 🇴🇲❤️. pic.twitter.com/kytb0lcgMF — علي الرئيسي 🇴🇲 (@ali_alraisi82) July 19, 2020

وقالت الصحيفة الأردنية في تقريرها إن السلطنة تشهد منذ تولي السلطان هيثم بن طارق، تطورات غير مسبوقة وجهودًا متواصلة لتحديث مسيرة العمل الوطني والارتقاء بمختلف مجالات التنمية لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

واستطردت الصحيفة في الثناء على السلطان وذكر إنجازاته، لكن الغريب أن ناشطون بتويتر أكدوا أن تقرير الصحيفة الأردنية مسروق نصا من جريدة “المسار” العمانية دون حتى الإشارة لها.

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لنك المقال الأصلي — Rana Abd El hakim (@rana201421) July 19, 2020

ونشرت المترجمة بصحيفة الرؤية العُمانية رنا عبدالحكيم لينك المقال الأصلي من صحيفة “المسار”، ليتضح بالفعل أن “الدستور” الأردنية نقلته نصا.

وبعد نشرها لينك المقال الأصلي بصحيفة المسار العمانية كتبت رنا في ردها على “علي الرئيسي” الذي شارك تقرير الدستور الأردنية ما نصه:”المقال ده مسروق من جريدة المسار العمانية!!!”.

المقال ده مسروق من جريدة المسار العمانية!!! — Rana Abd El hakim (@rana201421) July 19, 2020

هذا ويبدو أن القائمين على صحيفة “المسار” العمانية قد انتبهوا للأمر فقاموا بإعادة نشر التقرير مرة أخرى على صفحة الموقع بتويتر.

المسار | نعيد نشر تقرير #صحيفة_المسار المنشور يوم السبت 11 يوليو الجاري..



مرور 6 أشهر على تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم #هيثم_بن_طارق https://t.co/x6YfpUw7pm — صحيفة المسار | Al Masar (@almasar_om) July 19, 2020

وتعمدت الصحيفة توضيح تاريخ نشرها المقال وكتبت:”المسار| نعيد نشر تقرير #صحيفة_المسار المنشور يوم السبت 11 يوليو الجاري.. مرور 6 أشهر على تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم “

واثارت هذه الخطوة من الصحيفة الأردنية استغراب العديد من النشطاء، الذين استنكروا قيام صحيفة كبيرة مثل “الدستور” بسرقة مقال بالنص ونشره لديها مع تعديل لا يذكر حتى دون الإشارة لمصدره وكأنه إنتاج فكري خاص بها ما قد يضع الصحيفة في حرج شديد.