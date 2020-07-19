“كلبة فلوس”.. “شاهد” نجم سعودي يُهاجم روان بن حسين ومحامي زوجها يُفجر مفاجآت جديدة

هاجم نجم السوشيال ميديا السعودي أبو جهيم المطيري، الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، بعد تصريحاتها حول أسباب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف بن مقريف.

وقال أبو جهيم بفيديو رصدته “وطن”: “كل ما قالته المشهورة عن زوجها من أنه لا يصرف على ابنته، وأنه نقل لها أمراض، هو مجرد تشهير”.

وتابع أبو جهيم: “سأروي لكم القصة باختصار، هذه كلبة مال، بالفلوس تضربها بالنعال، ولا كرامة لديها، وزوجها رجل أعمال مشهور، ويعرف هذا الأمر ولذلك هو ساكت وما يرد عليها”.

ووصف أبو جهيم روان بـ”الرخيصة وبلا كرامة”، سارداً القصة لمُتابعيه: “زوجها يمتلك عدة جُزر في دول أوروبية، وطلبت منه أن يكتب جزيرة باسمها، فضربها بالحذاء وطردها، فخرجت تشهر به، وهو يعلم أنه متى أرادها سيحضرها بالنقود، لأنها كما أسلفت كلبة مال”.

وفي سياق مُتصل، فجر ربيع المريمي محامي رجل الأعمال الليبى يوسف المقريف، مفاجآت جديدة حين كشف أن موكله هو الذى يرغب فى الطلاق والانفصال من زوجته وليس العكس، ونفى ماقالته روان بن حسين حول وقوع الطلاق بسبب الخيانة ونقله مرضاً جنسياً لها.

وأشار المريمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المقريف كلفه بالسير في إجراءات الطلاق، منذ مارس الماضي، إلا أن أزمة فيروس “كورونا” عطلت الأمر.

وحول أسباب الطلاق، قال المريمي أن المقريف وجد أن زواجه بروان بن حسين ليس زواجاً ناجحاً، فقرر إنهائه دون مشاكل، وأكد أنه لم يرد الافصاح عن هذه التفاصيل بسبب وجود طفلة بينهما.

وعاد المريمي يؤكد أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بين روان وزوجها، بغض النظر عن الخلافات، مشيرا إلى أن مكتبه القانوني بصدد إتمام الانفصال ورصد كل ما أثير على السوشيال ميديا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، نفى الصديق المقرب للمقريف، رواية زوجته وقال إن روان شهرت به لأنه رفض أن يشتري لها جزيرة من مجموعة جُزر #ماديرا البرتغالية وتسجيلها بأسمها، وأن هذا السبب الحقيقي لطلاقهما.

وكانت روان بن حسين، قد فجرت مفاجأة مدوية، بإعلان انفصالها عن المقريف بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

twitter.com/nada4476/status/1283433264372494337

وكشفت روان بن حسين أن زوجها يوسف المقريف قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وفجرت روان مفاجأة حين كتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.