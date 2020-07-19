فقط في فلسطين.. “شاهد” ماذا فعلت هذه الأم المكلومة أمام سجن إسرائيلي لحظة وداع نجلها!

ظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفال سيدة من مدينة القدس بعيد ميلاد نجلها قبل تسليمه لأحد سجون الاحتلال الإسرائيلي، لقضاء حكماً بالسجن لشهر وذلك بتهمة ضرب جندي إسرائيلي عام 2016.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد صنعت الأم قالباً من الحلوى لنجلها “عبد بربر”، فيما ظهرت بين أحضانه وتُغني له أغاني أعياد الميلاد، وذلك على باب سجن “مجد” الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

#شاهد أم مقدسية تقيم حفلة يوم ميلاد لنجلها أمام معتقل "مجدو" حيث سيبدأ اليوم قضاء حكماً بالسجن لمدة شهر بتهمه ضرب جندي إسرائيلي عام 2016. pic.twitter.com/WO8QTAERnU — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 19, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معبرين عن فخرهم بصمود الأم المقدسية وقدرتها على صنع البهجة ورفع معنويات نجلها قبل سجنه.

أم فلسطينية تحتفل بيوم ميلاد ابنها على بوابة معتقل مجدو حيث يبدأ حكماً بالسجن بتهمة ضرب أحد جنود الاحتلال عام 2016..#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/4QZqF13SnR — عبير الخليل (@abeer_alkalil8) July 19, 2020

للقهر في فلسطين أشكال لا تعد، فالاحتلال أساس لكل بلاء وهم وغم… حتى يوم الميلاد قد يصبح ذكرى مؤلمة..

والدة الشاب عبد بربر تختفل بيوم ميلاده أمام سجن مجدو، حيث سيعتقله الاحتلال مدة شهر بتهمة ضرب جندي صهيوني قبل 4 أعوام (عام 2016)… pic.twitter.com/R8Bsg2dlSo — Bahaauddin Alghoul (@bahaa_alghoul) July 19, 2020

الشاب عز بربر يسلّم نفسه للسجن بعد الحكم عليه بالسجن لمدة شهر بتهمة الاعتداء على شرطي عام ٢٠١٦.

حيث تم الحكم الأسبوع الماضي، بعد عدة جلسات في محاكم الاحتلال.

وفرض عليه تسليم نفسه اليوم.

صادف ذلك ذكرى ميلاده ال٢٢، احتفلوا به على بوابة سجن مجدو.. pic.twitter.com/L9YNngmtWu — فرح زين الدين🇵🇸 (@Farah_zainedden) July 19, 2020

#شاهد أم مقدسية تقيم حفلة يوم ميلاد لنجلها أمام معتقل "مجدو" حيث سيبدأ اليوم قضاء حكماً بالسجن لمدة شهر بتهمه ضرب جندي إسرائيلي عام 2016. pic.twitter.com/rxWk4ID1rc — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) July 19, 2020

ام عبد مثال الثبات والصمود على رغم انها عارفه انو دخل على سجن مع هيك بتغنيلو و بتحتفل في ❤️ وكل عام وانتا بالف خير ابو العز 😍 https://t.co/90JM6rCP4Y — ZOHEIR زهير (@zoheir_m_soufan) July 19, 2020

وفي وقت سابق، حكمت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، قبل عدة أيام على المواطن المقدسي عبد بربر من بلدة سلوان بالقدس، بالسجن الفعلي لمدة شهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1000 شيكل، بتهمة ضرب جندي إسرائيلي.