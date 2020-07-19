فقط في فلسطين.. “شاهد” ماذا فعلت هذه الأم المكلومة أمام سجن إسرائيلي لحظة وداع نجلها!
ظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفال سيدة من مدينة القدس بعيد ميلاد نجلها قبل تسليمه لأحد سجون الاحتلال الإسرائيلي، لقضاء حكماً بالسجن لشهر وذلك بتهمة ضرب جندي إسرائيلي عام 2016.
وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد صنعت الأم قالباً من الحلوى لنجلها “عبد بربر”، فيما ظهرت بين أحضانه وتُغني له أغاني أعياد الميلاد، وذلك على باب سجن “مجد” الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معبرين عن فخرهم بصمود الأم المقدسية وقدرتها على صنع البهجة ورفع معنويات نجلها قبل سجنه.
وفي وقت سابق، حكمت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، قبل عدة أيام على المواطن المقدسي عبد بربر من بلدة سلوان بالقدس، بالسجن الفعلي لمدة شهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1000 شيكل، بتهمة ضرب جندي إسرائيلي.