شاهد ماذا تفعل السعودية أمل الشهراني بعدما ارتدت المايوه وقالت إنها ضمنت دخول جهنم!

أثارت السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً بفيديو تؤدي فيه ما أسمتها “رقص الفراشة الشاطرة” خلال ممارستها التمارين الرياضية في النادي .

أمل الشهراني عبر السناب:



"رقصة الفراشة الشاطرة" pic.twitter.com/FBDilU83FP — We Heard Rumors (@whrumor) July 19, 2020

وانتقد معلّقون على الفيديو، تصرفات أمل الشهراني، معتبرين أنّها تحاول تقليد مواطنتها هند القحطاني .

تبغى تنشهر زي هند ماقدرت

وكلهم اسوأ من بعض — MohAlattas (@alattas_moh) July 19, 2020

وسخر آخر بقول إن ما تقوم به “امل”، ليس رقصاً، بل وكأنها تريد المضاربة.

مو رقص ذا تحسيها تبغى تضارب — 🎼 (@msm_q_) July 19, 2020

وهاجم مغرّد ثالث تعري أمل الشهراني وقال: “عندما تتعرى الفتاة ويصبح جسدها سلعه تترزق من وراه فهنا ما عليك سوى ان تقول: لاحول ولا قوة الا بالله اللهم استر على اهالينا وبناتنا المسلمين. هاذا هو البلاء العظيم. ينادون بالحريه وهم اصلا فاهمين معنى الحريه غلط ؟ للتذكير فقط – اذا لم تستحي فاصنع ماتشاء” .

عندما – تتعرى الفتاة .؟

ويصبح جسدها سلعه تترزق من وراه .؟

فهنا – ماعليك سوى ان اقول /

لاحول ولا قوة الا بالله

اللهم استر على اهالينا وبناتنا المسلمين .

هاذا هو البلاء العظيم .



ينادون بالحريه – وهم اصلا فاهمين معنى الحريه غلط .؟



للتذكير فقط – اذا لم تستحي فاصنع ماتشاء . — الكاتب الرياضي / بندر القحطاني MBS (@bookbandae) July 19, 2020

وسبق أنّ هاجمت أمل الشهراني منتقدي مقطع فيديو نشرته وهي ترتدي ملابس رياضية وترقص.

وقالت إنها لم تعد تهتم بهذه النوعية من الانتقادات، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء انتقادها هو الغيرة منها.

وقالت أمل عبر “سناب شات :”يا أخي مو عجبتكم ايش حاشر أمكم في حساباتي.. آخر فيديو منزلته.. راسها كبير فخادها كبيرة ومجنونة وخبلة حرمة كبيرة.. لو مالي ما عذبتكم ما كنتوا عندي في صفحتي بس والله جايبة رؤوسكم كلها”.

كما ونشرت أمل الشهراني سابقاً صورة على البحر مرتدية البكيني، وتعرّضت للاتهامات بأنها قد أساءت لعشيرتها وللشعب السعودي.

وردّت “الشهراني” عبر فيديو على السرير وهي بحال غير طبيعية .

وقالت: “بعدين انتوا ياللي متضايقين، فشلتونا، فضحتو اسم القبيلة، جهنم.. جهنم، عسى انتوا داخلين الجنة، يعني انت وياها وياها صافين قدام الجنة، على الاقل انا بالمايوه بالجسم الزين، انتو بكروشكم تستنوني ع باب جهنم، داخلين سوا حبيبي”.