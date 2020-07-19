رغد صدام حسين تنعي وفاة سلطان هاشم داخل محبسه وهذا ما قالته عن الذراع اليمين لوالدها

أعلنت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفاة وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد، أحد أبرز المسئولين بعهد صدام داخل محبسه.

ونشرت “رغد” عبر حسابها بتويتر صورة جمعت الهاشم بوالدها، وكتبت معلقة:”ننعي الى العراقيين وفاة احد مقاتلي العراق الابطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره، انّا لله و إنّا إليه راجعون .”

ننعي الى العراقيين وفاة احد مقاتلي العراق الابطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره .

إنّا لله و إنّا إليه راجعون .#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/N2OexY3O5O — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 19, 2020

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصدر أمني، مساء الأحد، وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، أحد أبرز المسئولين في نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وقال المصدر ذاته، إن سلطان هاشم أحمد تعرض إلى أزمة قلبية خلال وجوده في السجن ونقل إلى أحد المستشفيات إلا أنه فارق الحياة هناك، وفق قناة “السومرية نيوز” العراقية.

ويعتبر سلطان هاشم أحمد محمد الطائي من مواليد 1945 في الموصل، وهو وزير الدفاع في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ولقد عين في منصب وزير الدفاع عام 1995.

وكان قائدا عسكريا ساهم في الحروب التي خاضها العراق من خلال مشاركته في الحرب العراقية الإيرانية، وفيما بعد في حربي الخليج الأولى والثانية.

وحكم عليه في يونيو 2007، بالإعدام شنقًا بسبب ما قيل إنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكان من المقرّر إعدامه 11 سبتمبر من العام ذاته، لكن لم ينفّذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس ونائب الرئيس العراقي، وتمت محاكمته بعد ذلك على تهم نفاها بالكلية أثناء جلسات المحاكمة.