أخذت شهرتها من مقطع رقص مسرب.. “شاهد” الأردنية نجاح المساعيد تعود لإثارة الجدل:”لو أطوله بقسمه نصين”

عادت الشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، والتي أخذت شهرتها من مقطع رقص مسرب مع زوجها الضابط أوائل العام الجاري، لإثارة الجدل على مواقع التواصل مجددا بنشرها فيديو وجهت فيه رسالة حادة لمنتقديها من المتابعين.

“المساعيد” ظهرت في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” قلت فيه ما نصه: “يوم إني أفتح السناب أو انستغرام أكون كتير سعيدة بالتعليقات المليئة بالمحبة وهذه الأشياء تكون سبب السعادة في يومي كامل”.

وتابعت مهاجمة بعض متابعيها الذين لا تعجبها تعليقاتهم: “ولكني بعض الأحيان أقرأ للبعض تعليقات اللي ما لها داعي بها كمية من التنمر وعدم الإعجاب ما في مشكلة هي وجهة نظر ولكن ما أتقبلها”.

وأضافت الشاعرة الأردنية: “وأوجه كلامي لفئة من الناس اللي أنا مانا معجباتهم.. سؤالي باختصار؟ شخص انت ما تحبه أو ما يعجبك أو ما تطيقه تتابعه على أي أساس تعلق على أي أساس تدخل البث على إنستغرام على أي أساس تدخل سنابه على أي أساس تتابعه ليه”.

وبلهجة غاضبة استكملت حديثها: “أنا عن نفسي شخص ما اطيقه لو أطوله أقسمه الأرض.. وأتعامل مع هذه الفئة بطريقة سهلة عبارة عن تحريكة صباعين أدخل على اسم الحساب وأسوي (حظر) شخص مو طايقني أنا أقسم فيك معروف ما تشوفني مرة تانية”.

واختتمت قائلة: “باختصار حبيت أقولكم طريقتي في التعامل.. أنا إنسانة أتقبل النقد الإيجابي والسلبي وإذا كان بناء على قلبي مثل العادة”.

يُشار إلى أن الشاعرة الإماراتية الأردنية نجاح المساعيد بدأت تتصدر الأخبار وتحولت إلى حديث الساعة منذ إعلانها ارتباطها بالضابط الأردني عامر السردي، والذي يصغرها بما يقارب الـ 10 سنوات.

وفي أكتوبر الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو مُسرب، للشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، وهي ترقص مع خطيبها الضابط الأردني، الذي ظهر هو الآخر وهو يقوم بحملها واحتضانها.

وعلقت “المساعيد” على تداول فيديو رقصها مع عريسها خلال الاحتفال بخطوبتهما وعقد قرانهما، وذلك بعد تسريب اللقطات عبر منصات السوشيال ميديا.

وأعادت نجاح المساعيد نشر مقطع الفيديو المتداول، وعلقت عليه بقولها: “رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي. شكرًا لكم من كل قلبي”.