بعد نقل جزء من صلاحيته لولي العهد.. أمير الكويت يُجري عملية جراحية غامضة وهذه طبيعة حالته الصحية

أعلن الديوان الأميري في الكويت، صباح الأحد، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح “91” عاماً أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بعد إجراءه عدد من الفحوصات الطبية أمس السبت.

جاء ذلك، وفق ما أورد حساب المجلس على تويتر ورصدته “وطن”، فيما لم تتضح بعد تفاصيل أكثر عن العملية الجراحية التي أجراها أمير الكويت، والتي قرر قبلها نقل جزء من صلاحياته لولي عهده نواف الأحمد الصباح.

الديوان الأميري: سمو الأمير «حفظه الله ورعاه» أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. pic.twitter.com/fVgOKUGYfV — المجلس (@Almajlliss) July 19, 2020

وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة اليوم الأحد، عن احتمالية أن يجري أمير الكويت عملية جراحية، فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس السبت، عن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، “علي جراح الصباح”، قوله إن أمير البلاد “دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية”، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الوكالة في وقت سابق نقلت عن الوزير إعلانه عبر بيان مقتضب، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، بشكل مؤقت.

وفي السياق، قالت وكالة الأناضول التركية، إن أمير الكويت سيُجري عملية جراحية، وذلك بعد ساعات من تكليف ولي العهد نواف الأحمد الصباح، بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، عقب دخول الأخير إلى المستشفى.

ونقلت الوكالة، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن العملية الجراحية للأمير البالغ من العمر 91 عاماً، ستجرى اليوم الأحد، ولم تحدد المصادر تفاصيل العملية التي سيخضع لها الأمير.

والسبت، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتاً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأشار المرسوم إلى إجراء عملية جراحية للأمير، لكن دون أن يحدد تفاصيلها أو توقيتها، ونصَّ المرسوم على صلاحيات محددة “طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي”.

من جانبهم، أجرى زعماء قطر والعراق وفلسطين والسعودية، أمس السبت، اتصالات هاتفية للاطمئنان على صحة أمير الكويت، الذي سبق أن أجرى فحوصات طبية في الولایات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

يُشار إلى أن أمير الكويت أرجأ لقاءً كان مقرراً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد دخوله المستشفى الأحد الماضي. وأوضح الديوان الأميري في بيان آنذاك أن اللقاء سيحدَّد لاحقاً.