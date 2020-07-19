أحلام الأردنية التي قتلها والدها وشرب الشاي فوق جثتها حتّى بعد موتها تتألم .. هذا ما حدث!

في الوقت الذي لا تزال تتفاعل فيه قضية مقتل الشابة الأردنية “أحلام” على يد والدها في في منطقة صافوط بمحافظة البلقاء، كُشف النقاب عن ما توصل إليه تشريح الجثة.

وأظهرت نتائج تشريح جثة “أحلام” تعرضها لضرب مبرح من قبل والدها، إضافة لإصابة بالرأس وتهتك الدماغ وأغشيته وكذلك تكسر عظام الجمجمة والارتطام الشديد.

وقال رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير، الدكتور عدنان عباس، إن الجثة ما زالت في المركز ولم يتقدم أحد لاستلامها بعد.بسحب “رؤيا”

من جهته، أصدر نائب عام الجنايات الكبرى القاضي احسان السلامات قرارا بمنع النشر بقضية مقتل “احلام”.

وكان ناشطون أردنيون أفادوا بأن الأب أجهز على ابنته بضربها في رأسها مستخدماً “طوبة”، وحينما انتهى أحضر كرسياً وجلس يتناول الشاي بجانب جثتها.

وتداول مغردون مقطعاً مصوراً قالوا إن صوت الفتاة التي تدعى “أحلام” وهي تصرخ وتستغيث قبل مقتلها يُسمع فيه.

وتم ضبط الاب واحالته للقضاء بعد انهاء التحقيقات معه.