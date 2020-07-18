على عكس “الخليلي”.. شوقي علام يُرضي السيسي وابن زايد على حساب الإسلام وفتوى “آيا صوفيا” على مزاج الجنرال

قارن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بين موقف مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي، وموقف مفتي النظام المصري شوقي علام بشأن إعادة معلم “آيا صوفيا” في تركيا مسجدا بتوجيهات من أردوغان.

وبينما هنأ الشيخ “الخليلي” أردوغان وتركيا بعودة “آيا صوفيا” مسجدا كما كان أيام السلطان محمد الفاتح واعتبره نصرا للإسلام والمسلمين، خرج مفتي العسكر في مصر بفتوى على مقاس السيسي وابن زايد ويزعم أن تحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد لا يجوز شرعا.

شوقي علام مفتي الديار البيزنطية 😂😂😂 pic.twitter.com/MKp9LustL6 — 🇹🇷🇹🇷🇹🇷Karim Ist 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@ist_karim) July 18, 2020

وقال “علام” في تصريحات تلفزيونية إن تحويل تركيا لكنيسة «آيا صوفيا» إلى مسجد لا يجوز شرعا، مشيرا إلى أنه على مر التاريخ المصري لم تحول كنيسة لمسجد أو مسجد إلى كنيسة.

وأضاف “علام” أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان دائما يوصي في الحروب بعدم هدم المعابد أو قتل الرهبان، مؤكدا أن الإسلام أمرنا بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى.

سيات المفتي «#شوقي_علام»:

تحويل تركيا «كنيسة آيا صوفيا» إلى مسجد لا يجوز شرعا، لأن #الإسلام أمرنا بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى

شوف لما يبقى حد عارف كويس الحقيقه و يطبل عشان يرضي 🤔 pic.twitter.com/2nQ24Ehz95 — Mansoura Haroun (@mansouraharoun) July 18, 2020

فتوى مفتي العسكر أثارت غضبا كبيرا بين النشطاء الذين أكدوا أنه يقول حق يراد به باطل ويوظف النصوص في غير محلها ويلوي عنق بعضها لإرضاء النظام، ومكايدة تركيا التي يعدها السيسي وابن زايد العدو الأول، كما أكد النشطاء أن شوقي علام هو صناعة المخابرات ويأتمر بأمرها.

امثال شوقي علام هم الذين احلوا سفك دماء (رابعة). هؤلاء يخدمون البلاط و اعداء الاسلام اكثر مما يخدم الاسلام https://t.co/Zlugu8oQOq — ichtghak ichtghasn (@ichtghak) July 18, 2020

شوقي علام هو مفتي قبيلة العسكر وليس الجمهورية, صنعته المخابرات على عينها, اليس هو من افتى بحرمة بيع وشراء "اللايكات"! هذا هو مستواه, هو بوق المخابرات وليس "حرصه" على المساجد من دعاه للتعليق, ايا صوفيا شأن داخلي تركي بغض النظر عن موقفك من اردوغان. — Albasit (@Albasit2677) July 18, 2020

فيما سخر آخرون من فتوى “علام” وقارنوها بتصريحات الأب منويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الذي أيد قرار أردوغان بشأن “آيا صوفيا” وأشاد به إيما إشادة.

شوقى علام مفتي جمهورية السيسي/تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لا يجوز لأنه أرض مغصوبة 😱

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و

رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام #القدس: الاب مانويل مسلم/ الرئيس التركي رفع قدر وكرامة آيا صوفيا إلى جامع يسبح فيه اسم الله بعد أن كان متحفا تدوسه أقدام الأمم pic.twitter.com/2hgLfipKda — بوابة السماء🏇⏰ (@GOolTWSfITHaTXi) July 18, 2020

في الأعلى مفتي مسلم ( شوقي علام )

و

في الأسفل أب نصراني ( منويل مسلم ) pic.twitter.com/LbldQTlgp3 — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) July 18, 2020

وجديرٌ بالذّكر أن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تعرّض وما يزال لهجوم وتطاولٍ غير مسبوق من مغردين إماراتيين وسعوديين ومصريين بسبب موقفه المؤيد للقرار التركي بإعادة آيا صوفيا مسجداً .