“شاهد” شركة سعودية كادت “تضيع في شربة ماء” بسبب آية قرآنية ومسجد تركي.. وهذا ما حدث

اضطرت شركة التوكيلات العالمية للسيارات السعودية “UMA”، لحذف تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بتويتر كادت أن تسبب لها بكارثة حيث اعتبرها سعوديون دعما لتركيا وتأييد لخطوة “آيا صوفيا”.

وكانت الشركة السعودية قد نشرت في تغريدتها المحذوفة آية قرآنية مرفقة بصورة لمسجد السلطان أحمد في مدينة اسطنبول التركية، وعلقت: “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”.

لو مايبقى بالكرة الأرضية الا أنتم ما أتعامل معكم pic.twitter.com/k8KwliPo6O — عبدالرحمن الشمري (@abo_samey) July 17, 2020

لكن سرعان ما قامت الشركة بمسح التغريدة بعد تعرضها لهجوم شديد من رواد “تويتر” السعوديين، ونشرت تغريدة أخرى تقول: “تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها غير المقصود اليوم”.

تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم ، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. — UMA (@UMASaudiArabia) July 17, 2020

وأضافت: “اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

ورغم خذف الشركة للتغريدة واعتذارها إلا أنها واجهت هجوما عنيفا من قبل السعوديين، الذين رأوا أن نشر صورة مسجد تركي هو دعم لتركيا عدوة المملكة داعين لمعاقبة الشركة السعودية وسحب تراخيصها.

حسابكم يتابع حسابات لاعلاقة لها بالسيارات ولكنها متابعه للعوضي وشلته .. كيف بتعتذرون عن المتابعة غير المقصودة .. الموضوع اكبر من التغريديتين المحذوفتين.. وبموجب تلك الحسابات لا ارى ان التغريدات غير مقصودة. — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) July 17, 2020

واضح أن من يدير حسابهم من جنسية معادية لنا



آن الآوان للنظر في منشأتهم وماهي نسبة السعوديين فيها



من كتب التغريده ونشرها عمدا رغم كل الأحداث الماضيه هذا يدل أنهم يضايقون الموظفين السعوديين هذا إن وجد لديهم — khaled asiry(MBS)🇸🇦 (@asiry_khaled) July 17, 2020

السارق المزاح إن شفته والا راح….

يجب أن لا تمر مرور الكرام

👌👍 pic.twitter.com/FOQYZ0Dte0 — عبدالله بن خويلد بن نغيمش (@ABDULLAHKHWILE) July 17, 2020

فيما رأى آخرون أن هناك تحاملا على الشركة وأن نشر صورة المساجد ليس فيها شيء ولا يجب أخذها على المحمل السياسي والتخوين.

لا حول ولا قوة الا بالله

وهل المساجد أصبحت ذنبا وواجب إن ذكرت او وضعت صورها الإعتذار ؟؟؟!!!!

فقط لأن هناك خلاف سياسي !!!

والله إنه الهوان . pic.twitter.com/stUjeuP3G7 — M.ALENZI (@Mesh3L_Alenzi) July 17, 2020

twitter.com/saiedibnnasser/status/1284205592148619264

وأنشأ ابن سلمان قبضة أمنية حديدية في المملكة تبطش بكل من يفكر في مجرد انتقاد النظام، وأحيانا كثيرة يطال البطش حتى الصامتين بتهمة عدم (التطبيل) لولي العهد.