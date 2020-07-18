“شاهد” جريمة تهزّ الأردن .. أب أردني يقتل ابنته ثم يجلس يشرب الشاي بجانب جثتها!

هزّت جريمة قتل أب أردني ابنته في منطقة صافوط بمحافظة البلقاء المجتمع الأردني، ووصفها مغرّدون بأنّها من أبشع الجرائم التي سمعوا بها.

وذكر ناشطون أن الأب أجهز على ابنته بضربها في رأسها مستخدماً “طوبة”، وحينما انتهى أحضر كرسياً وجلس يتناول الشاي بجانب جثتها.

وتداول مغردون مقطعاً مصوراً قالوا إن صوت الفتاة التي تدعى “أحلام” وهي تصرخ وتستغيث قبل مقتلها يُسمع فيه.

حساب باسم (Savage) روى تفاصيل مفجعة للجريمة، إذ قال في تغريداتٍ تابعتها وطن إن الفتاة “أحلام” عانت التعنيف الاسري المستمر ولجأت لحماية الأسرة عدة مرات لكنها اكتفت كالعادة بتوقيع عائلتها على تعهد لمنع تكرار تعنيفها، الأمر الذي تكرر .

#المغدوره_احلام

هذه جثة أحلام.. فتاة في الثلاثين من عمرها كانت تعيش في منطقه صافوط في العاصمه عمان. عانت التعنيف الاسري المستمر ولجأت لحماية الأسرة عدة مرات لكنها اكتفت كالعاده بتوقيع عائلتها على تعهد .. تكررت محاولات أحلام للنجاة وتكررت معها العهود الكاذبة حتى مساء الساعة pic.twitter.com/S6kbEULjbF — Savage (@ly76x) July 18, 2020

واضاف: “التاسعة مساء، سمع الجيران صوتا غير معتاد، أطلوا من نوافذهم فكانت أحلام تركض في الشارع تسيل من رقبتها الدماء حيث هربت من عائلتها بينما كانوا يقومون بذبحها وكانت تستنجد بأمها أن تتحرك، لكنها بقيت صامته بحسب الشهود لحقها والدها وهشم رأسها بالطوب حتى فارقت الحياة”.

#المغدوره_احلام

التاسعة مساءا، سمع الجيران صوتا غير معتاد، أطلوا من نوافذهم كانت أحلام تركض في الشارع تسيل من رقبتها الدماء حيث هربت من عائلتها بينما كانوا يقومون بذبحها وكانت تستنجد بأمها أن تتحرك، لكنها بقيت صامته بحسب الشهود لحقها والدها وهشم رأسها بالطوب حتى فارقت الحياة، pic.twitter.com/CBeNOvpw3D — Savage (@ly76x) July 18, 2020

وأكد الحساب ان الأب “جلس يشرب الشاي، فحاول الجيران التدخل لكن أخوتها قاموا بمنعهم، ثم اتصلوا بالشرطه فكان ردهم باردا ووصلوا متأخرين بعد مقتلها”.حسب وصف الحساب

وختم بالقول: “صرخاتها تذكرني بصرخات اسراء غريب -الفتاة الفلسطينية التي قتلت على يد ذويها- حين قتلت دون أن ينقذها أحد، دول بمؤسساتها وعتادها غير قادرة على حماية نسائها لا بل وتشجع على قتلهن”.

#المغدوره_احلام

ثم جلس يشرب الشاي، حاول الجيران التدخل لكن أخوتها قاموا بمنعهم، اتصلوا بالشرطه فكان ردهم باردا ووصلوا متأخرين بعد مقتلها صرخاتها تذكرني بصرخات اسراء غريب حين قتلت دون أن ينقذها أحد، دول بمؤسساتها وعتادها غير قادرة على حماية نسائها لا بل وتشجع على قتلهن — Savage (@ly76x) July 18, 2020

من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن بلاغاً ورد قبل يومين الى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء، بوجود اعتداء على فتاة اربعينية من قبل والدها في منطقة عين الباشا .

واضاف انه تم التحرك الى المكان وتبين بأن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة اداة راضة مما ادى الى وفاتها على الفور .

وتم ضبط الاب واحالته للقضاء بعد انهاء التحقيقات معه.

وعبرّ مغرّدون أردنيون عن غضبهم من الجريمة البشعة، ووصفوا الجريمة بأنه لا يمكن استيعاب تفاصيلها .

مبارح بالليل أب قتل بنته بطوبة وبس خلص جاب كرسي وقعد يشرب شاي جنبها، هالحكي بعمان تحديداً بمنطقة صافوط في مجال نعرف ليه هالقد في تكتم عالموضوع؟ — سجَى (@ssajarra) July 17, 2020

يا بتعيش متعوس يا بتموت قتل ، ما فيه رادع ديني ولا قانون يحمي الناس و بالأخص البنات بداعي " الشرف " أو أي شيء ثاني

الله يشل ايدك و يلعنك و تدور عليك المصايب بكل ساعة و كل دقيقة أقسم بالله قشعر بدني

اب يقتل ابنته في عمان – صافوط pic.twitter.com/hcZ8njhIzQ — حمزة أبو هنيّة (@AbuHannieh7) July 17, 2020

#المغدوره_احلام

هذه جثة أحلام.. فتاة في الثلاثين من عمرها كانت تعيش في منطقه صافوط في العاصمه عمان. عانت التعنيف الاسري المستمر ولجأت لحماية الأسرة عدة مرات لكنها اكتفت كالعاده بتوقيع عائلتها على تعهد .. تكررت محاولات أحلام للنجاة وتكررت معها العهود الكاذبة حتى مساء الساعة pic.twitter.com/S6kbEULjbF — Savage (@ly76x) July 18, 2020