شاهد ماذا كشفت روان بن حسين في أول فيديو بعد فضح زوجها السابق ونشر غسيله

في أوّل ظهور بالفيديو للفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بعد إعلان طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف كشفت عن رسالتها من فضحه ونشر غسيله على الملأ.

وقالت روان بن حسين في الفيديو: “رسالتي أسمى وأكبر .. لمساعدة البنات اللاتي يواجهن الشيء الذي مررت به”.

وتابعت: “رسالتي للفتيات ان لا يسكتن عن حقهن ولا يسمحن للرجال أن يوهموهن بالحب كي لا تقمن بفضحهم” .

وقالت: “لا تطيحون بنفس غلطاتي .. لا تخلّون نظرة المجتمع فيكم والعيب والعار يسكت الفتيات عن حقهن” .

#روان_بن_حسين في اول فيديو بعد طلاقها وبعد نشرها فضايح عن زوجها السابق :

رسالتي في الدنيا .. ! pic.twitter.com/hEJYGcNQqz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 16, 2020

وفجّرت روان بن حسين مفاجأة مدوية، بإعلان انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريفي، كاشفةً أسباب الانفصال الصادمة بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

وكشفت روان بن حسين أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت روان بن حسين في منشور عبر “انستغرام”، حذفته لاحقاً خوفاً من تهمة التشهير: “زوجي هو مغتصبي، كنت سأقوم بالإبلاغ عنه بعد الاغتصاب، لكن والده تدخل وأقنعني بعدم الإبلاغ عنه مقابل أن يتزوجني فور تخرجي من الجامعة، وهذا سيجعل الأمور أسهل”.

وتابعت روان: “تزوجته وحملت بطفلتي، وكنت أطارده من دولة إلى دولة لأنني اعتقد أن هذا سلوك طبيعي في علاقة حب طبيعية، إلى أن اكتشفت أنني في علاقة حب سامة”.

وفجرت روان مفاجأة حين كتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

روان بن حسين تقول بأن زوجها كان يُرسل صور عضوه لـ ( قاصرات) أثناء حملها بالشهر التاسع! pic.twitter.com/Pu8aITCsh8 — Gorgeous (@Gorgeous_ew1) July 15, 2020

ولا زالت قضية روان بن حسين وطليقها الليبي تتصدر حديث النشطاء بمواقع التواصل الإجتماعيّ.