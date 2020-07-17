راح فيها الـ”نمبر ون” .. محمد رمضان يتورّط وسيتم الزّج به في السجن سنة لهذا السبب

يبدو أنّ الفنان المصري محمد رمضان قد تورط في القضية المعروفة إعلامياً “الطيار الموقوف” أشرف ابو اليسر بعدما أصدرت محكمة مصرية الجمعة حكماً بسجنه وتغريمه.

وحكمت المحكمة على محمد رمضان بالسجن عاماً وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، بعدما اتهمه الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بنشر فيديوهات على موقع في الإنترنت تسيء إليه.

وفى أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام” فيديو وهو يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر.

ويظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم “رمضان” بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر خرج بعد ذلك في بث مباشر عبر صفحته وأبدى استياءه مما قام به الفنان، مؤكداً ان الفنان هو من أصر على الدخول والتصوير ووعده بعدم نشر الصور ولكنه فوجئ فيما بعد بانتشار الصور.

كان المحامي مجدي حلمي أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.