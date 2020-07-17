بأوامر محمد بن زايد .. القذر حمد المزروعي يُهاجم مفتي سلطنة عمان ويسيء إليه ومغرّدون يُخرسونه

هاجم المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وذلك بسبب موقفه من تحويل تركيا آيا صوفيا لمسجد.

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سماحة مفتي عمان الشقيق بما أن أمور الأمة الإسلامية والمسلمين تهمك أتمنى رأيك بما دار من تسريبات ومؤامرة في خيمة القذافي ضد دولة خليجية عربية اسلامية انا وانت وكل من زار خيمة القذافي نتخذ من كعبتها قبله لصلاتنا”.

سماحة مفتي عمان الشقيق بما ان امور الامة الاسلامية والمسلمين تهمك اتمنى رايك بما دار من تسريبات ومؤامرة في خيمة القذافي ضد دولة خليجية عربية اسلامية انا وانت وكل من زار خيمة القذافي نتخذ من كعبتها قبله لصلاتنا … pic.twitter.com/2WPPbm10So — حمد المزروعي (@uae_3G) July 16, 2020

وأضاف المزروعي، في تغريدة أخرى: “سماحة المفتي ماخذ وضعية التباعد بين تصريح ايا صوفيا وخيمة القذافي”.

سماحة المفتي ماخذ وضعية التباعد بين تصريح ايا صوفيا وخيمة القذافي 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 16, 2020

رواد مواقع الاجتماعي تصدوا للبذيء المزروعي ولقنوه درساً قاسياً محذرينه من غضب العُمانيين وسلطانهم هيثم بن طارق.

لاتفتحوا عليكم ابواب جهنم يامزروعي جلاله السلطان وفضيله المفتي خط احمر….لاتقربوهم ولقد اعذر من انذر…العمانيين لا يمزحون مع احد وخاصة بالرموز. — الأخطبوط العنابي.(🐙بوفهد) (@mptZyvWd2VpOKVw) July 16, 2020

الايام القادمه سترون مالا تتوقعوه ياطحنون .

فحذاري قبل ان نعيدكم لزمن الحافي وسخبوط — ابو عبدالله 🇴🇲.¥قابوس إرث خالد¥ 🇴🇲😎 (@wahibi05) July 16, 2020

واللي هنا ويش يسوي مع القذافي .. لا يكون جاي ينقي سح ؟! pic.twitter.com/903piZXUJR — الفيلق العُماني (@filk_36) July 16, 2020

مغزى هذي التغريدة إيقاع الفتنه بيننا وبين الشعب السعودي، وللأسف لن تكون هناك ألا زيادة البغض والكره لأنفسكم.. فليتكم لو سألتوا أنفسكم سبب كره العالم لكم بسبب تدخلاتكم في شؤون الغير، ونقلكم العبارات السيئة بين الشعوب. — 🌹🌿حوريه🌿🌹 (@Ram55Mg) July 16, 2020

اسم عمان لا تجيبه على لسانك لانها ما تتشرف تنطق باسمهما ومن امثالك كفاية مجاملات الشعب العُماني واعي ومتفهم ويعرف من الصديق ومن العدو — Said Albahrani (@albahrani_said) July 16, 2020

سماحة الشيخ #أحمد_بن_حمد_الخليلي ماعنده وقت لك ولشاكلتك من #التافهون_في_الارض ..حفظه الله وثبت خطاه بطريق الحق..دورلك موضوع اخر اكثر تفاهه تلتهي فيه وتفرغ سمومكم — الأوركيد🌸 (@alwrd20022) July 16, 2020

وأمس الخميس، أصدر مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا ناريا جديدا بشأن عودة “آيا صوفيا” في تركيا مسجدا وذلك بعد الهجوم الواسع الذي تعرض له من شخصيات ومسؤولين بدول الجوار بسبب بيانه الأول الذي أيد فيه الخطوة التركية وأثنى على أردوغان وحكومته.

وجدد الشيخ “الخليلي” مفتي عام السلطنة تأييده لخطوة إعادة “آيا صوفيا” مسجدا وثنائه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقراره المبارك، حسب وصفه مؤكدا على حديث أردوغان بأن إعادة آيا صوفيا مسجدا بشارة لعودة المسجد الأقصى ودحر الاحتلال.

كما وجه مفتي سلطنة عُمان رسالة لمن وصفهم بالمارقين وكأنه يشير إلى من هاجموا بيانه الأول بدول الجوار، وقال ما نصه: ”كانت وقفة الأمة إيذانا بفرحة كبرى تستقبلها عما قريب -إن شاء الله- وهي الاحتفاء بعودة المسجد الأقصى المبارك إلى الأيدي المسلمة الطهور، ورفع يد الاحتلال عنه على رغم المحتلين، ومن يواليهم من المارقين، الذين يقلقون من أي قائمة تقوم للإسلام”

ويشار إلى أنه منذ إعلان تركيا إعادة “آيا صوفيا” إلى جامع لم تنته حالة الجدل في منطقة الخليج العربي؛ ما بين تأييد كبير للخطوة التركية ومعارضة تحمل نفساً سياسياً واضحاً، إلا أن تأييد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، لخطوة أنقرة في إعادة “آيا صوفيا” إلى وضعه السابق هو الجديد في قضية الصرح الإسلامي الشهير.

وفي 10 يوليو 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934 بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف، ليسارع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإعلان 24 يوليو 2020 أول أيام افتتاح الصرح التاريخي الإسلامي أمام المصلين والسياح.

تركيا بدورها شكرت المفتي وموقفه من القرار الذي أشعل ضجة هائلة في العالم الإسلامي، وقالت على لسان عائشة سوزان، سفيرة أنقرة لدى مسقط: “نشكر ونثمن موقف مفتي سلطنة عُمان سعادة الشيخ الفاضل أحمد الخليلي لمشاركته لنا فرحة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى”.

وأضافت: إنّ “هذه الفرحة ليست للشعب التركي وحده بل لعامة المسلمين.. كما نشكر إخواننا في سلطنة عُمان الذين شاركونا البهجة والسرور بهذه المناسبة الرائعة”.