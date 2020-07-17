“شاهد” أردوغان يوجّه رسالةً حادّة لمحمد بن زايد والسيسي بسبب تدخلهم في ليبيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ حكومة أبوظبي تتصرف كالقرصان من خلال دعم انقلاب حفتر بكميات كبيرة من السلاح والأموال ليبيا مؤكداً أنّ التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية.

بالفيديو.. #أردوغان: حكومة #أبوظبي تتصرف كالقرصان من خلال دعم انقلاب حفتر بكميات كبيرة من السلاح والأموال#ليبيا pic.twitter.com/pgjUsy7N33 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 17, 2020

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، ولن تترك الأشقاء الليبيين لوحدهم.

وأوضح أردوغان: “علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك أشقاءنا الليبيين لوحدهم”.

وأضاف :”سنواصل تحمل المسؤولية التي أخدناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا لغاية اليوم”.

وبيّن أن تركيا أبرمت اتفاق تعاون للتدريب العسكري مع ليبيا، وأنها بصدد إبرام اتفاق جديد مع طرابلس بمشاركة الأمم المتحدة، مؤكداً أن الحكومة الليبية تواصل جهودها في هذا الصدد، مع تواصل بلاده تضامنها مع طرابلس.

وأكد الرئيس التركي أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، موضحاً أن “الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خلفية حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي”.

وبيّن أن “موقف الإمارات حيال ليبيا قرصنة، حيث أنها تغدق الأسلحة والأموال على حفتر”.

وأشار إلى أن الأمر، هو صراع بين من يقف إلى جانب حكومة السراج الشرعية في طرابلس، ومن يقف إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وكل من يقف إلى جانب الأخير هو غير شرعي وغير قانوني.