“لا يوجد الا الظلم في هذا البلد”.. “شاهد” من قصة الطفلة “سيدرا” التي فجرت صورتها غضب اللبنانيين؟

فجرت طفلة لبنانية موجة غضب واسعة في لبنان، بعد تداول صورتها أثناء محاولة عائلتها إنقاذ حياتها، في محل “سمانة”.

وظهرت الطفلة اللبنانية “سيدرا”، في الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهي تجلس خائرة القوى، وسط مواد تموينية مكدسة، واضعةً جهاز تنفس صناعي على أنفها، بعدما داهمتها نوبة ربو، ولم تجد والدتها تيار كهربائي سوى لدى هذا المتجر الصغير الذي أحضر مولداً صغيراً للكهرباء.

الطفله سيدرا من سكان منطقة القبة – ضهر المعر تبلغ من العمر خمس سنوات وهي تعاني من مرض الربو نتيجة انقطاع الكهرباء و الاشتراك ، صاحب احد المحلات للسمانه لديه مولد كهرباء تستعين والدة الطفلة به لكي تعطي لطفلتها المسك الخاص بمرضى الربو

داخل المحل#طرابلس pic.twitter.com/xFRedOnpow — Bassam (@Bassam1908I) July 16, 2020

وأثارت صورة “سيدرا” غضب اللبنانيين، بسبب انقطاع الكهرباء الدائم الذي اضطر هذه الطفلة الصغيرة إلى اللجوء لمكان غير صحي، لتحصل على الأوكسجين خوفاً من وفاتها مُختنقة إثر نوبة الربو الخطيرة التي داهمتها.

وكتب الناشط والمحلل شادي نشابة: “هذه الطفلة سيدرا بحاجة إلى اوكسجين بسبب الربو من منطقة ضهر المغر #طرابلس ، أهلها ليس لديهم إمكانية دفع الاشتراك الكهربائي، تأتي إلى محل سمانة لكي تستعمل الأوكسجين… لا يوجد الا الظلم في هذا البلد”.

هذه الطفلة سيدرا بحاجة إلى اوكسجين بسبب الربو من منطقة ضهر المغر #طرابلس ، أهلها ليس لديهم إمكانية دفع الاشتراك الكهربائي، تأتي إلى محل سمانة لكي تستعمل الأوكسجين… لا يوجد الا الظلم في هذا البلد.. @Hamad_hassan20 @GhajarRaymond pic.twitter.com/KDnpw5Ja8Z — Chadi Nachabe (@chadinachabe) July 16, 2020

وعلقت الناشطة أمل الخطيب قائلة: “مسموح ان اولادنا يدفعوا ثمن استهتار الدولة و إخلالها بواجباتها”.

‼️ الطفله سيدرا، خمس سنوات، مريضه ربو.



بسبب انقطاع الكهرباء و الموتور، هيدي الطفلة مجبورة تقعد بمحل سمانة عنده مولد كهرباء لتستخدم المساك الخاص بالرّبو😔



مسموح ان اولادنا يدفعوا ثمن استهتار الدولة و إخلالها بواجباتها⁉️ @Hamad_hassan20 @GhajarRaymond pic.twitter.com/GN7WXI0gx8 — Amal Lababidi Khatib (@amallkhatib) July 15, 2020

وعجز أحمد زكريا عن التعليق، سوى بعبارة: “ما بعرف شو بدي احكي بس الله ينتقم من الكل”.

الطفله سيدرا عمرها خمس سنوات مريضه بالربو

سكان القبه ضهر المغر بسبب انقطاع الكهربا والاشتراك . صاحب احد المحلات للسمانه لديه مولد كهرباء تستعين ولدتها به لتضع لطفلتها المسك الخاص بمرضى الربو داخل المحل

ما بعرف شو بدي احكي بس الله ينتقم من الكل 💔 pic.twitter.com/cmr42wIfWa — Ahmad Zakaria (@ahmadzakaria199) July 15, 2020

ووجه جون ماري الباشا، رسالة مبطنة للرئيس اللبناني، وقال: “لو كنت بيّ الكل كنت نيمتها بغرفتي و نمت بالصالون، هل مسموح انو اولادنا يدفعوا بهالطريقة، ثمن استهتار الدولة و إخلالها بواجباتها”.

لو كنت بيّ الكل

كنت نيمتها بغرفتي و نمت بالصالون



الطفله سيدرا، خمس سنوات، مريضه ربو.



بسبب انقطاع الكهرباء والموتور، هيدي الطفلة مجبورة تقعد بمحل سمانة عنده مولد كهرباء لتستخدم الماسك الخاص بالرّبو😔



هل مسموح انو اولادنا يدفعوا بهالطريقة، ثمن استهتار الدولة و إخلالها بواجباتها pic.twitter.com/fTSnfnloCH — Jean-Marie El Bacha (@jumainrink) July 16, 2020

وتمنت سونيا أيوب، أن يذوق الحُكام المُر من نفس الكأس، وقالت: “ان شالله بينقطع نفس اولادهم يا عمري سلامة قلبك حياتي”.

ان شالله بينقطع نفس اولادهم🙏🏻🙏🏻

يا عمري❤️

سلامة قلبك حياتي🙏🏻😍😍😍



الطفله سيدرا عمرها خمس سنوات مريضة بالربو

سكان القبة ضهر المغر بسبب انقطاع الكهربا والاشتراك . صاحب احد المحلات للسمانة لديه مولد كهربائي تستعين والدتها به لتضع لطفلتها الاوكسجين داخل المحل . 😞. pic.twitter.com/ws27M6ej8i — sonya ayoub (@NismaAyoub) July 15, 2020

وكان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، قد أبلغ أول أمس الثلاثاء، وزير الطاقة، ريمون غجر، بأنّه قد يستحيل على المؤسسة الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.

وقرّر مجلس الإدارة إبلاغ وزير الطاقة بأنّ الأوضاع بالبلاد، والمشاكل باتت تزيد من الصعوبات الملقاة على عاتق المؤسسة وتثقل كاهلها، وطلب المجلس من الوزير إعطاء المؤسسة التوجيهات اللازمة لتتمكن من الإستمرار بتسيير هذا المرفق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانيّة تقنينًا قاسيًا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظلّ شحّ في مادّة المازوت والوقود بسبب استحواذهما بالعملة الصعبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اللبنانية، رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا، بنسبة 33%، كما ألغى الجيش اللبناني، سلعة اللحوم كليًّا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء تأديتهم الخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والبلاد ككل.

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، ما فجّر احتجاجات ومظاهرات شعبية غير مسبوقة في أرجاء البلاد، للمُطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.