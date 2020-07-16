“شاهد” مجرم اقتدى بـ”ابن سلمان” وقطع جسد المطور التكنولوجي فهيم صالح لأجزاء بمنشار في نيويورك!

قالت شبكة ” CNN” الأمريكية، إن شرطة مدينة نيويورك عثرت على جثة رجل الأعمال الشاب الرائد في مجال التكنولوجيا فهيم صالح مقطعة في شقته، مشيرةً إلى أن شقيقته هي التي عثرت على جثته.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن جثة مؤسس شركة جوكادا النيجيرية، وهي تطبيق إلكتروني لخدمات نقل الركاب، وجدت مقطوعة الرأس والأوصال وبجوارها منشار كهربائي.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن المحققين عثروا على ذراع صالح قرب منشار كهربائي ووجدوا رأسه وأطرافه فيما بعد في أكياس بلاستيكية.

فيما اكتشفت شقيقة صالح جثته مساء أول أمس الثلاثاء، وقالت إنها وجدت المنشار لا يزال موصولاً بالكهرباء ما دفع المحققين للاشتباه في أن وصولها أربك الجاني الذي ربما هرب من مخرج آخر.

كما أظهرت كاميرات المراقبة رجلاً مقنعاً يشتبه في أنه مهاجم صالح يرتدي ملابس سوداء مع صالح في مصعد بالمبنى حيث شقته، وقد تبعه إلى الشقة، حيث بدأ صراع.

أما تطبيق “جوكادا” الإلكتروني لخدمات نقل الركاب في نيجيريا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أعرب عن “صدمة وحزن لدى معرفة أن فهيم صالح، مؤسس شركتنا ومديرنا التنفيذي، توفي في ظروف مأساوية في نيويورك في وقت سابق هذا الأسبوع”.

يٌشار إلى أن صالح فهمي (33 عاماً) مؤسس شركة “جوكادا” لتأجير الدراجات النارية والتي كانت تحظى بشعبية في مدينة لاغوس النيجيرية إلى أن منعتها السلطات في فبراير/شباط.

وكان لدى الشركة، التي تلقت تمويلاً من صناديق الاستثمار ورأس مال المخاطر في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، أحد أكبر أساطيل الدراجات النارية المتاحة للتأجير في نيجيريا، لكن الشركة ومنافسيها اصطدموا بالقواعد التنظيمية في ولاية لاغوس.