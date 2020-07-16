“قُبل وأحضان وخمور ورقص مختلط”.. “شاهد” فيديو بارتي الرياض الذي أثار غضباً واسعاً في السعودية

فجر فيديو لحفلة مُختلطة في الرياض، موجة غضب وجدل واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وظهر بالفيديو المتداول الذي قامت “وطن” برصده، مجموعة فتيات وشباب يتجمعون بأحد الأماكن المُغلقة، ويؤدون حركات إباحية فاضحة من لمس المؤخرة وهزها، واحتضان مُتبادل بين الجنسين، عدا التباهي بشرب الويسكي.

وأثار المقطع غضباً واسعاً بين المغردين السعوديين، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض عليهم، تزامناً مع هاشتاج تصدر الترند السعودي حمل وسم #عاهرات_بارتي_الرياض، بعد تداول صور ومقاطع الفيديو من حفلة عري وخمور مختلطة بين شباب وفتيات سعوديين.

ووصف ناشطون الفتيات بـ”العاهرات”، وفي ذلك كتب مغرد موجهاً رسالته إلى الأمن العام والنيابة العامة: ” تكفون نبيهم مع تقرير تم القبض حق الاسبوع الجاي”.

@bip_ksa تكفون نبيهم مع تقرير تم القبض حق الاسبوع الجاي @security_gov — NG~ (@NG_Enzi) July 16, 2020

وعلق ناصر: “كل اللي عليك بلغ وماتطلع عليهم الشمس الا و #تم_القبض”.

كل اللي عليك بلغ وماتطلع عليهم الشمس الا و #تم_القبض — NASER ! (@1NBS_) July 15, 2020

ووصف مغرد بأن هذه الفئة تعيش حياتها بشكل عشوائي، وقال: “ناس عايشه حياتها عشوائي محد فيهم كامل عقل”.

ناس عايشه حياتها عشوائي محد فيهم كامل عقل — ˢʷʸˡʰ🌬 (@sbs518) July 15, 2020

وسخر عبدالمجيد قائلاً: “ممكن بارتي حلال “.

ممكن بارتي حلال 😂😂😂😂 — عبدالمجيدد🍁 (@MgoOodoo) July 16, 2020

وكتب محمد: “لحم رخيص”.

لحم رخيص — mohammed (@mohamme14647207) July 15, 2020

واستنكرت حنان ما تفعله الفتيات، وكتبت: “استغرب من البنات اللي يرخصو نفسهم لهذي الدرجه بغض النظر عن الدين وانو حرام مافي كرامه ؟؟ جد نفسي اعرف ماعندهم كرامه ما يحبو نفسهم ويشوفوها شي غالي مو اي احد يقدر يوصلها ؟”.

استغرب من البنات اللي يرخصو نفسهم لهذي الدرجه بغض النظر عن الدين وانو حرام مافي كرامه ؟؟ جد نفسي اعرف ماعندهم كرامه ما يحبو نفسهم ويشوفوها شي غالي مو اي احد يقدر يوصلها ؟! — حنان 🇸🇦MBS🇸🇦 (@h_anan26) July 16, 2020

وتوقع مُغرد أن رحمة الله لن تحل بالسعودية، بسبب ما يحدث بها في عصر الانفتاح، وكتب: “الله يسترنا يارب كيف تبون ربي يلطف بنا وهالاشكال كاثرة”.

الله يسترنا يارب كيف تبون ربي يلطف بنا وهالاشكال كاثره…! — ..🇸🇦👑 (@k_nbzzl) July 16, 2020

وليست المرة الأولى التي يحدث بها أمراً مُشابهاً في الرياض، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين، مقاطع فيديو لحفل “هالوين”.

وظهر في الصور ومقاطع الفيديو آنذاك، مجموعة كبيرة من الأشخاص مرتدين أزياء تنكرية مختلفة، في تقليد مشابه تماما لحفل “الهالوين” الذي تحتفل الدول الغربية به، وهو عيد جميع القديسين، ويرتبط مباشرة بالمسيحية.

#هالوين_الرياض

حين تعطى الكلاب حرية

ويسمح لهم بتحدث نرى مثل هذه العينات pic.twitter.com/VaeRN4lxKL — RG4L (@AlhassanAlahma2) October 27, 2018

وطالب السعوديون آنذاك بإعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أنهى ابن سلمان صلاحيتها في البلاد، ليعم الفساد بحجة الانفتاح والتطوير أمام قيم مجتمع مُحافظ.