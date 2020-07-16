“قُبل وأحضان وخمور ورقص مختلط”.. “شاهد” فيديو بارتي الرياض الذي أثار غضباً واسعاً في السعودية
فجر فيديو لحفلة مُختلطة في الرياض، موجة غضب وجدل واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.
وظهر بالفيديو المتداول الذي قامت “وطن” برصده، مجموعة فتيات وشباب يتجمعون بأحد الأماكن المُغلقة، ويؤدون حركات إباحية فاضحة من لمس المؤخرة وهزها، واحتضان مُتبادل بين الجنسين، عدا التباهي بشرب الويسكي.
وأثار المقطع غضباً واسعاً بين المغردين السعوديين، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض عليهم، تزامناً مع هاشتاج تصدر الترند السعودي حمل وسم #عاهرات_بارتي_الرياض، بعد تداول صور ومقاطع الفيديو من حفلة عري وخمور مختلطة بين شباب وفتيات سعوديين.
ووصف ناشطون الفتيات بـ”العاهرات”، وفي ذلك كتب مغرد موجهاً رسالته إلى الأمن العام والنيابة العامة: ” تكفون نبيهم مع تقرير تم القبض حق الاسبوع الجاي”.
وعلق ناصر: “كل اللي عليك بلغ وماتطلع عليهم الشمس الا و #تم_القبض”.
ووصف مغرد بأن هذه الفئة تعيش حياتها بشكل عشوائي، وقال: “ناس عايشه حياتها عشوائي محد فيهم كامل عقل”.
وسخر عبدالمجيد قائلاً: “ممكن بارتي حلال “.
وكتب محمد: “لحم رخيص”.
واستنكرت حنان ما تفعله الفتيات، وكتبت: “استغرب من البنات اللي يرخصو نفسهم لهذي الدرجه بغض النظر عن الدين وانو حرام مافي كرامه ؟؟ جد نفسي اعرف ماعندهم كرامه ما يحبو نفسهم ويشوفوها شي غالي مو اي احد يقدر يوصلها ؟”.
وتوقع مُغرد أن رحمة الله لن تحل بالسعودية، بسبب ما يحدث بها في عصر الانفتاح، وكتب: “الله يسترنا يارب كيف تبون ربي يلطف بنا وهالاشكال كاثرة”.
وليست المرة الأولى التي يحدث بها أمراً مُشابهاً في الرياض، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين، مقاطع فيديو لحفل “هالوين”.
وظهر في الصور ومقاطع الفيديو آنذاك، مجموعة كبيرة من الأشخاص مرتدين أزياء تنكرية مختلفة، في تقليد مشابه تماما لحفل “الهالوين” الذي تحتفل الدول الغربية به، وهو عيد جميع القديسين، ويرتبط مباشرة بالمسيحية.
وطالب السعوديون آنذاك بإعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أنهى ابن سلمان صلاحيتها في البلاد، ليعم الفساد بحجة الانفتاح والتطوير أمام قيم مجتمع مُحافظ.