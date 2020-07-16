هل أصابتها لعنة المصريين؟.. تطور جديد بقضية الكويتية ريم الشمري ومحاميها يفجر مفاجأة

في متابعة لأحدث تطورات قضية الناشطة الكويتية ريم الشمري، التي احتجزتها النيابة وحققت معها بتهمة الإساءة للوافدين المصريين في الدولة، أصدر محاميها بيانا جديدا حمل مفاجأة.

وقال محامي “الشمري” سعد الدخنان، إن السلطات الكويتية قررت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل موكلته التي احتجزت لمدة يومين للتحقيق معها ‏بتهمة الإساءة للجالية المصرية في الكويت.‏

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل موكلتنا الأخت #ريم_الشمري في الشكوى المقدمه ضدها بعد أنتهاء أجراءات التحقيق معها كما نود أن نشكر جميع من وقف معها وساندها أثناء فترة حجزها . — سعد الدخنان /محام (@lawyeraldikhnan) July 16, 2020

وكتب سعيد الدخنان في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل موكلتنا الأخت #ريم_الشمري في الشكوى المقدمه ضدها بعد أنتهاء أجراءات التحقيق معها كما نود أن نشكر جميع من وقف معها وساندها أثناء فترة حجزها.”

صحيفة “الراي” الكويتية أعلنت أيضًا عن إخلاء سبيل ريم الشمري، بعد يومين من احتجازها من قبل النيابة العامة، ‏على خلفية هجومها اللاذع على الجالية المصرية، نهاية شهر مايو الماضي.

وكانت عدة شكاوي رُفعت للسلطات الكويتية، بشأن مقاطع الفيديو التي عرضتها في شهر مايو الماضي، وأساءت فيها للجالية ‏المصرية في الكويت، المقدر عددها بـ 600 ألف نسمة.‏

ووصفت “الشمري” التي سبق وأوضحت أن والدها كويتي وأمها مصرية، العمالة المصرية في الكويت ‏بالخدم والمأجورين، الذين لا يستحقوا أكثر من رواتبهم.، بعد مطالبتهم ‏بالحصول على الرعاية الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرتهم للعودة إلى مصر.‏

وأطلق كويتيون، حملة للتضامن مع الناشطة ريم الشمري، واعتصم مواطنون كويتيون أمام النيابة العامة، حاملين لافتات تطالب السلطات الكويتية ضرورة الإفراج عنها.