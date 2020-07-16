ابن سلمان جن جنونه.. استدعى رجال الأعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا وهذا ما فعله

فجر مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمه أن السلطات السعودية وبتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان، استدعت رجال الأعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا.

وفي التفاصيل قال حساب “بوغانم” القطري المعروف والذي يحظى بمتابعة أكثر من 19 ألف شخص على تويتر، إن وزارة التجارة السعودية تستدعي رجال الاعمال السعوديين الذين يستوردون بضائعهم من تركيا.

معلومه مؤكده 100%

وزارة التجاره السعوديه .. تستدعي ..

رجال الاعمال السعوديين .. الذين يستوردون

بضائعهم من تركيا ..

وتوقعهم على تعهدات بعدم استيرادها من تركيا

مرة اخرى .. والله لم .. ابالغ فيما .. كتبت .. — بوغانم (@bu_GHANIM73) July 16, 2020

وأوضح في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الوزارة أجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم استيراد بضائعهم من تركيا مرة أخرى، مشيرا إلى نقله المعلومة عن مصادر مؤكدة.

هذا ولم يتسن لنا التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل، كما لم يصدر أي تعليق رسمي سعودي بشأن هذا الأمر ولم تشر له أي وسيلة إعلام سعودية أيضا.

وقبل 4 أيام قالت وزارة التجارة السعودية إنها قامت بالتشهير بشركة وعاملين وافدين؛ بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها ضبطت بمقر المنشأة 1550 كيس أرز (أمريكي) زنة 10 كيلو جرامات تحمل تواريخ إنتاج مختلفة عن التاريخ الأصلي للمحصول.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وحجز ومصادرة الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وفي سياق آخر أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، و45 حالة وفاة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل 4574 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضحت “الصحة السعودية”، أن إجمالي الحالات داخل المملكة ارتفع إلى 243238 حالة، وأن إجمالي حالات التعافي وصل إلى 187622 حالة، وفيما تم تسجل 2370 حالة شفاء من الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن إجمالي الحالات النشطة يصل إلى 53246 حالة، منها 2206 حالة حرجة، وطالبت جموع المواطنين بالاطلاع على سبل الوقاية بشكل مستمر من الفيروس.