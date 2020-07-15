حمل سيف كبير وكان يردد “الله أكبر”.. “شاهد” لحظة مقتل “الرجل الاخضر” في مدينة الانتاج الاعلامي وهذا ما حصل

نشرت وسائل إعلام مصرية، أمس الأربعاء، صوراً ومقطع فيديو لشخص أطلقت عليه اسم “الرجل الأخضر”، والذي هاجم مدينة الإنتاج الإعلامي في الجزيرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب الإعلام المصري، فإن “الرجل الأخضر”، هاجم مدينة الإنتاج الإعلامي باستخدام سلاح أبيض قبل أن يتم إسقاطه قتيلاً من طرف قوات الأمن المصري، فيما لم يتم الكشف بعد عن هويته.

وأظهرت الصور وأشرطة فيديو، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها “وطن”، دخول رجل مطلي بطلاء أخضر في كامل جسمه، يحمل سلاحاً أبيض، عبارة عن سيف من حجم كبير، في مواجهات مباشرة مع قوات الأمن المصري على أحد أسطح مجمع الإنتاج الإعلامي في العاصمة المصرية.

واستعملت قوات الأمن العصي والحجارة في مواجهة “الرجل الأخضر”، قبل أن ترديه قتيلاً، بعد دقائق قليلة، فيما كان يصرخ الرجل بأعلى صوته بعبارة “الله أكبر”.

وفق صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أظهرت الصور شخصاً يدهن جسده بلون أخضر، قبل أن يتسلل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهو يمسك بسلاح أبيض كبير الحجم قبل أن يصيب 3 أفراد أمن بجروح خطيرة، عندما حاولوا التصدي له.

قوات الشرطة قامت بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وقد انتقلت قوة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.