“شاهد” الوفاق الليبية ترصد إمدادات عسكرية أرسلها السيسي إلى الفاشل حفتر قبل معركة الخط الأحمر

نشرت الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطنية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة قالت إنها تظهر إمدادات عسكرية قادمة من مصر إلى قوات اللواء الانقلابي خليفة حفتر، في ظل الحشد العسكري حول مدينة سرت الليبية.

وقالت إدارة عملية بركان الغضب، وفق ما رصدت “وطن”، إن الصورة التقطت في مدينة طبرق القريبة من الحدود المصرية.

#عملية_بركان_الغضب: صورة خاصة للمركز الاعلامي التقطت الثلاثاء في #طبرق تُظهر امدادات عسكرية قادمة من #مصرفي الثامن من… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Dienstag, 14. Juli 2020

هذا وقد حذر الناطق باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن تواجه بلاده نفس الفوضى التي قال إنه يزرعها في ليبيا.

وتساءل قنونو في حسابه على “تويتر” عما إذا كان الرئيس السيسي لا يخشى عودة السلاح الذي يوزعه في ليبيا عبر الحدود، أو مواجهة نفس الفوضى التي يزرعها في ليبيا على أعتاب قصر الاتحادية في القاهرة.

ويأتي هذا التطور وسط حديث عن تحركات عسكرية مصرية قرب الحدود مع ليبيا كان آخرها مناورات “حسم 2020” التي قال الجيش المصري إن هدفها “القضاء على المرتزقة من جيوش غير نظامية”.

وكان الرئيس المصري قد قال قبل نحو شهر إن تدخل بلاده بشكل مباشر في ليبيا بات يحظى بـ”شرعية دولية”، داعيا الجيش المصري إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في الخارج إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، استجدى مجلس نواب طبرق، المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ الفاشل حفتر من حكومة الوفاق الشرعية، مانحاً اياه الموافقة على التدخل العسكري في ليبيا، زاعماً أن الهدف من ذلك (حماية الأمن القومي) للبلدين.

وأوضح البرلمان، والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له أن “للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا البيان، إلى “توحيد الجهود بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة”، مطالباً بـ”ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تركيا”، التي تُساند حكومة الوفاق، وفق تعبير البيان.

أضاف البيان أن مصر تُعد بالنسبة لليبيا عمقاً استراتيجياً على كافة الصعد، الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية على مر التاريخ.