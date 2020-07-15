“شاهد” السعودية مودل روز تُشعل المواقع بفيديو “رقصة المؤخرة” بملابس مكشوفة!

عادت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز لتثير الجدل بـ”رقصة المؤخرة” .

وانتشر فيديو جديد لـ”مودل روز” وهي ترقص بطريقةٍ وصفها متابعون بالمثيرة، على أنغام أغنية أجنبية، وقد ظهرت بملابس مكشوفة الصدر والبطن، ما أثار تعليقاتٍ ناقدة من مستخدمي مواقع التواصل .

وكانت مودل روز أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، في فيديو رصدته “وطن”، وظهرت فيه وهي ترتدي ملابس تكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

واعترفت مودل روز بأنها ترفض الخضوع لعملية تكبير مؤخرة.

وقالت مودل روز بفيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”: “سألتني إحدى مُتابعاتي لماذا لا أقوم بتكبير عضلتي الخلفية، أنا أرى أن نظراتكم تعودت على رؤية المقاسات الكبيرة، لكن هذا بالنسبة لي تلوث بصري”.

وتابعت مودل روز: “حقن السيلكون تجعل بين تضاريس الفتاة متر، ولأنكم اعتدتم على هذه المناظر، أصبحتم ترون أنني غير طبيعية”.

وأشارت مودل روز إلى أنها ترى نفسها طبيعية مقارنة بالناس، وأضافت: “لكنكم اعتدتم على رؤية مقعد في الخلف، أما أنا لو أردت تكبير شيء في جسمي، أكبره بالتمارين، أما حقن وهذه الأمور مستحيل”.

وأكدت مودل روز أنها ليست ضد التجميل، وقالت: “ولكن بالمعقول، أصبحت أرى أشياء كثيرة غير معقولة، أصبحت أكره الجسم العربي من كثرة التضاريس، الجسم العربي جميل ومتناسق خصر وأشياء طبيعية ملفتة، لكنه أصبح الآن مثل رسمة الكارتون حيث التضاريس تكون في منطقة بالجسد، أنا طبيعة بينما هم ليسوا طبيعيين”.