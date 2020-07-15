الكويتية روان بن حسين تعلن انفصالها عن زوجها وتفجر مفاجأة: نقل لي هذا المرض بسبب “معاشرته” نساء ليل!

فجرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، مفاجأة صادمة لجمهورها بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي.

وكشفت روان بن حسين أسباب الانفصال الصادمة، عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستجرام”، وكتبت: “زوجي ووالد ابنتي الوحيدة لونا، تسبب لي بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لي مع نساء ليل عشوائيات، وهذا سيجعلني إنسانة ناقصة ولكنني سأكون بخير”.

وتابعت روان: “كأم عزباء، اضطررت لبيع مجوهراتي من أجل الصرف على ابنتي التي لم أرها منذ شهر، وها أنا أحاول إخراج جواز سفر لها لتعيش معي”.

واستطردت روان: ” في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه، واتهمني البعض بالجنون وأنني شخصية غير متزنة نفسياً لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات ومع ذلك بقيت معه، لكن الحقيقة هو أن زوجي مريض نفسياً ونرجسي، وبقيت معه لأنني أحببته وحاولت إصلاحه”.

روان حسين تعلن طلاقها من زوجها

بعد أن نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري بسبب علاقاته الجنسية . pic.twitter.com/pqEtJlAPDT — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 15, 2020

وأشارت روان إلى أنها خافت من نظرة المجتمع الشرقي إلى المطلقة، وتابعت: “سيشيرون إلي بأصابعهم، هذه المطلقة، وسيكون الوضع أصعب بالنسبة لي، ففضلت البقاء في علاقة سامة ومسيئة”.

وختمت روان: “متحمسة لفتح صفحة جديدة مع ابنتي”.

وألمحت روان بن حسين منذ مدة أن زوجها لا يصرف عليها ولا على ابنتها، لكنها نفت الأمر لاحقاً وادعت أنه تم فهم كلامها بطريقة خاطئة وأن علاقتها بزوجها جيدة جدًا، قبل أن تُفجر هذه المفاجأة.

يُذكر أن فيروس HPV16 ، الذي أصابها زوجها به، يعد من الفيروسات عالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل لدى النساء.

ويسمى بفيروس الورم الحليمي البشري، له أكثر من 100 نوع، وينتقل للإنسان عبر الاتصال الجنسي، وهذا الفيروس يسبب 70% من سرطانات عنق الرحم.