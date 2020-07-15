“شاهد” رهف القنون تثير موجة غضب في السعودية بعد ظهورها بـ”البكيني” متفاخرة مع زوجها

انتشر بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السعودية، صور عارية وساخنة للفتاة السعودية رهف القنون المقيمة بكندا بعد هروبها من المملكة في حادث أثار ضجة واسعة حينها.

وظهرت “رهف” في الصور المتداولة عارية بملابس السباحة “البكيني” رفقة زوجها، ما تسبب في هجوم واسع عليها من قبل السعوديين الذين لا زالوا يرون رهف سعودية وأفعالها تسيء لهم ولمجتمعهم.

صور متداوله على مواقع التواصل ل #رهف_القنون وهي ترتدي ملابس السباحة برفقة زوجها .. pic.twitter.com/Qrbxpyzldt — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 15, 2020

وطالب أحد النشطاء بعدم نشر هذه الصور والترويج لها مشيرا إلى أنها تؤذي أهلها ومشاعر قبيلتها في المملكة.

لأحول ولاقوه الى بالله

اخي صاحب الصفحه هذه البنت هربت من بيتها عشان تشوف حياتها وتتمتع بالمعاصي

ولاكن يااخوي باقي لها اهل وعشيره

انت كذا تاذي وتجرح مششاعر اهلها بنشرك صورها

صح بتقول الصوره هذه ف كل موقع وعندها حساب وووو

يعني اذا الناس فعلوا الغلط نفعل معاهم — ހވޱ איך כותבים נשמה (@i_5x5_) July 15, 2020

بينما كان لزوجها نصيب كبير من السخرية والتندر على مظهره ولون بشرته السوداء، معتبرين أن رهف سيئة الحظ إذا كانت الحرية المزعومة آخرها الارتباط بهذا الشخص.

الحين منحاشه ومسويه زحمه والخط فاضي عشان تتزوج هذا🤣🤣🤣🤣🤣🤣

الله لايبلانا — محمد بن عبدالله .. 🇸🇦 (@mr_m7md_36) July 15, 2020

يشبه لها كل ها التعب وحريه وخرابيط عشان ها المملوح ههههه — محمد❕✏️ M B S 🔴 (@m2__2013) July 15, 2020

يشار إلى أن رهف القنون أثارت خلال الأيام القليلة الماضية ضجة على “تويتر” خاصة في السعودية، بعد أن أعلنت خبر زواجها وإنجابها.

ونشرت قبل أيام على صفحتها الشخصية عبر تطبيق “إنستغرام” صورة لها صحبة زوجها ورضيعها، معلقة: “أريد أن أقضي بقية حياتي معك وأن أربي طفلنا ليكون قويا مثلنا. أحبك وسأفعل ذلك دائما”.

وأبدى مغردون استغرابهم من سرعة استقرار الشابة السعودية في كندا وزواجها وإنجابها، حيث لم يمضي على وصولها إلى كندا سوى سنة ونصف تقريبا.