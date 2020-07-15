“السيسي مبيهزرش”.. برلماني مصري يتوعد أردوغان إذا فعلها ويثير سخرية واسعة

أثارت تغريدة للنائب في البرلمان المصري، الإعلامي المثير للجدل، مصطفى بكري، بشأن التدخل العسكري المصري في ليبيا سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بكري، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” الجيش الوطني الليبي يتوقع هجوم تركي بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة، لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته”.

وأضاف بكري: “إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش”.

الجيش الوطني الليبي يتوقع هجوم تركي بمشاركة المليشيات الإرهابيه خلال الساعات المقبله ، لوفعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته ، واذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي ، فعليه أن يعيد قراءتها ، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش — مصطفى بكري (@BakryMP) July 14, 2020

وفي السياق، تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات النائب المصري، معبرين عن سخريتهم منها، مطالبينه بإعادة قراءة الواقع ومؤكدين على أن الجيش المصري سيخسر كثيراً حال قرر التدخل عسكرياً في ليبيا.

كيف أن فعلها أردوغان سيكون حفتر في طرابلس ياخي ما هذا العقلية ، نعيدها ونكررها السيسي ليس لديه القدره والشجاعه في مجابهه الاتراك

* نعلم تصريحات السيسي شو اعلامي مقابل اموال فهو ليس بدافع امنه الوطني ولكن يريد عرقلة تحرير سرت والجفرة حكومة الوفاق ستدخل غذا سرت والجفرة باذن الله. — الرداع المصري 🇪🇬 (@Rad3Eg) July 14, 2020

بس يابكري حذاري من الهزيمة لانه تركيا ستصل الى حدودكم واذا وصلت الى حدودكم ممكن ان تصل الى القاهرة 🥺 — قطر بلاد الحمدين (@jassimmoh3) July 14, 2020

خخخخ الجيش المصري مابيهزرش

نكتة الموسم 😂😂😂😂

جيش الكبسه اللي عجز امام سد النهضه

ياراجل اختشي على دمك الجيش المصري يسترجل فقط عالمساكين والضعفاء اما اردوغان فوالله انكم لم تتجراءو عليه باي وسيله وباي دعم يامعيز السيسي pic.twitter.com/x7nxE265f4 — ملاك اليوسفي 🇾🇪Mlak Alywsofy (@mlakalyosofy2) July 14, 2020

على السيسي أن يتعلم من دروس التاريخ في مغامرة فاشله فعبدالناصر أرسل جيشه إلى اليمن لكنهم عادوا في توابيت يقول وجيه أبو ذكري رئيس الشؤون العربية بمجلة آخر ساعة في كتابه(الزهور تدفن في اليمن)أن عدد قتلى الجيش المصري بلغ 20 الفاً وهي نفسها التوابيت التي سنرسلهم بها إلى القاهرة — Abdulmnam Alssri عبدالمنعم الصاري (@AbdulmnamAlssri) July 14, 2020

ما الجيش الي تسمية وطني قد كان على أبواب طرابلس ..ارقد بس ربما تجي جيش الوفاق في قلب القاهرة — علاءalaa (@alaa11738756) July 14, 2020

لقد إستوعب أردوغان ما قاله السيسي ورد عليه(نحن لا نتحاور مع الكراكيز و لكن نتحاور مع من يصنع الكراكيز) — لا يا شيخ🤣🤣🤣🤣😢😢😢😢 (@ADAMOSE2011) July 14, 2020

في تاريخ مصر لم تربح حرب جيش مختص في الصفقات وجمع الثروات واكل اموال الشعب وتفقيره — Khiali omar faouzi (@OmarKhiali) July 14, 2020

وفي وقت سابق، استجدى مجلس نواب طبرق، المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ الفاشل حفتر من حكومة الوفاق الشرعية، مانحاً اياه الموافقة على التدخل العسكري في ليبيا، زاعماً أن الهدف من ذلك (حماية الأمن القومي) للبلدين.

وأوضح البرلمان، والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له أن “للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا البيان، إلى “توحيد الجهود بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة”، مطالباً بـ”ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تركيا”، التي تُساند حكومة الوفاق، وفق تعبير البيان.