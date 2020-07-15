“السيسي مبيهزرش”.. برلماني مصري يتوعد أردوغان إذا فعلها ويثير سخرية واسعة
أثارت تغريدة للنائب في البرلمان المصري، الإعلامي المثير للجدل، مصطفى بكري، بشأن التدخل العسكري المصري في ليبيا سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بكري، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” الجيش الوطني الليبي يتوقع هجوم تركي بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة، لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته”.
وأضاف بكري: “إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش”.
وفي السياق، تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات النائب المصري، معبرين عن سخريتهم منها، مطالبينه بإعادة قراءة الواقع ومؤكدين على أن الجيش المصري سيخسر كثيراً حال قرر التدخل عسكرياً في ليبيا.
وفي وقت سابق، استجدى مجلس نواب طبرق، المؤيد للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ الفاشل حفتر من حكومة الوفاق الشرعية، مانحاً اياه الموافقة على التدخل العسكري في ليبيا، زاعماً أن الهدف من ذلك (حماية الأمن القومي) للبلدين.
وأوضح البرلمان، والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له أن “للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
ودعا البيان، إلى “توحيد الجهود بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة”، مطالباً بـ”ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تركيا”، التي تُساند حكومة الوفاق، وفق تعبير البيان.