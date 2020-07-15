“اغتصاب وصور مخزية أرسلها لقاصرات”.. شاهد كيف فضحت روان بن حسين زوجها الليبي!

كشفت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين أن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت روان بن حسين في منشور عبر “انستغرام”، حذفته لاحقاً خوفاً من تهمة التشهير: “زوجي هو مغتصبي، كنت سأقوم بالإبلاغ عنه بعد الاغتصاب، لكن والده تدخل وأقنعني بعدم الإبلاغ عنه مقابل أن يتزوجني فور تخرجي من الجامعة، وهذا سيجعل الأمور أسهل”.

روان بن حسين تقول بأن زوجها كان يُرسل صور عضوه لـ ( قاصرات) أثناء حملها بالشهر التاسع! pic.twitter.com/Pu8aITCsh8 — Gorgeous (@Gorgeous_ew1) July 15, 2020

وتابعت روان: “تزوجته وحملت بطفلتي، وكنت أطارده من دولة إلى دولة لأنني اعتقد أن هذا سلوك طبيعي في علاقة حب طبيعية، إلى أن اكتشفت أنني في علاقة حب سامة”.

وفجرت روان مفاجأة حين كتبت: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

وتصدر وسم #روان_بن_حسين التريند عبر “تويتر”، عبر خلاله بعض المغردين تضامنهم معها، وألقى آخرون باللوم عليها، بينما رجحت فئة أن روان حذفت منشورها الأخير خوفاً من إلقاء القبض على زوجها بتهمة التحرش بقاصرات.

اصلاً اللي ما يحترمك من البدايه لا ترجين انه بيحترمك بالنهايه واللي ترخص نفسها وتسكت عن حقها بيكون مصيرها سيء pic.twitter.com/4UNpsMw8F4 — ضياء فعلاً (@di3kh) July 15, 2020

والله اني اشوفه هوه الضحيه مو انتي ! — ‏Shoja3 Al-Samrae (@Shoja_3) July 15, 2020

انا ما اعرفها ولا اعرف سالفتها بس ليش تتزوجه ؟! يعني ما كانت تعرفه .. — جيميني ⁷ 💜 ᴰ² (@Jimin_J96) July 15, 2020

https://twitter.com/2iiiib/status/1283340433410711552

اللي يسمعها يقول متعرفه عليه بالحرم 😂

هذي نهاية زواج نوادي الليل — حسناء🇸🇦 (@alhasounaA) July 15, 2020

والله ما محزني الا البنت اللي بينهم بتكبر وسط هالبيئة — ارورا™️ (@Arura_l) July 15, 2020

وكانت روان أعلنت في وقت سابق اليوم، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي، بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.

وقالت روان: “كأم عزباء، اضطررت لبيع مجوهراتي من أجل الصرف على ابنتي التي لم أرها منذ شهر، وها أنا أحاول إخراج جواز سفر لها لتعيش معي”.

https://twitter.com/CelebrityArb/status/1283284694109388802

واستطردت روان: “في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه، واتهمني البعض بالجنون وأنني شخصية غير متزنة نفسياً لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات ومع ذلك بقيت معه، لكن الحقيقة هو أن زوجي مريض نفسياً ونرجسي، وبقيت معه لأنني أحببته وحاولت إصلاحه”.

وكان ارتباط روان بن حسين بزوجها، مليء بالأحداث والقصص الصادمة، فقد اكتشفت خيانته لها مع بائعة فترة خطوبتهما وقامت بفضحه عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، فقام بالانتقام منها بنشر فيديو لها وهي بحالة غير طبيعية، ثم صدمت جمهورها بإتمام زواجهما بعد كل هذه الفضائح.

يُذكر أن فيروس HPV16 ، الذي أصابها زوجها به، يعد من الفيروسات عالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل لدى النساء.

ويسمى بفيروس الورم الحليمي البشري، له أكثر من 100 نوع، وينتقل للإنسان عبر الاتصال الجنسي، وهذا الفيروس يسبب 70% من سرطانات عنق الرحم.