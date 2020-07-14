شقيق الأمير تميم يجلط قادة الحصار بتعليق ناري على قرار “العدل الدولية” لصالح قطر

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدةً نارية، أثارت جنون الذباب السعودي والإماراتي علق فيها على قرار محكمة العدل الدولية لصالح الدوحة ضد دول الحصار.

وأعلن قضاة محكمة العدل الدولية بلاهاي قرارهم اليوم، الثلاثاء، برفضهم بالإجماع الدفوعات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.

وكتب الشيخ خليفة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على هذا الحكم:”الحمدُلله حمد الشاكرين المُنتصرين، حُكمٌ دوليٌّ مُنصِفٌ توقّعناه ثقةً بالله تعالى وبموقفنا الثابت على الحقّ.”

الحمدُلله حمد الشاكرين المُنتصرين

حُكمٌ دوليٌّ مُنصِفٌ توقّعناه ثقةً بالله تعالى وبموقفنا الثابت على الحقّ.. شكرًا لفريقنا القانوني. بيّض الله وجيهكم 🇶🇦✌🏼✈️ — خليفة بن حمد (@KHK) July 14, 2020

وتابع في التغريدة التي أثارت جنون الذباب الإلكتروني وعرضته لهجوم عنيف منه في الردود:”شكرًا لفريقنا القانوني. بيّض الله وجيهكم”

وحكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول الحصار.

ورفض قضاة المحكمة “بالإجماع” طعنا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.

ويتناول قرار المحكمة عنصرا أساسيا في الخلاف الذي اندلع منذ ثلاثة أعوام بين قطر ودول الحصار الأربع، ففي يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا جائرا على قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة أكثر من مرة.

وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة ان منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة للبت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلا ولاغيا”.

من جهتها، رحبت قطر بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه سيضع دول الحصار أمام “ميزان العدالة والمساءلة الدولية”.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: “نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي”.