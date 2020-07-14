تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

تحاول الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اختلاق سيناريوهات فاشلة لتبرير جريمتها الشنيعة هي وزوجها بقتل الشاب السوري المغدور محمد الموسى ودفن قضيته مستغلة أموالها وعلاقاتها.

وفي هذا السياق دفعت نانسي بمدير أعمالها جيجي لامارا، ليتحدث ولأوّل مرّة عن حادثة فيلا نانسي عجرم وزوجها الدكتور، فادي الهاشم، وذلك بعد انتشار إعلان لفيلم وثائقي بعنوان “الرواية الكاملة” يروي تفاصيل ما حدث تلك الليلة.

“لامارا” زعم في تصريحات لصحيفة “القبس” الكويتية، أن الفنانة اللبنانية وزوجها “تعرضا لتهديد بالقتل، بعد الحادثة من قبل شخص مقيم في ألمانيا”.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فقد دافع جيجي لامارا، بشراسة عن الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “الرواية الكاملة”.

وقال: “انتشرت كثير من الأقاويل بينما التزم فادي الهاشم الصمت، لذلك من حقه أن يظهر ويفند ويسكت كل من تحدث دون وجه حق بأمور غير صحيحة، ويرّد أيضًا على بعض النقاط”.

وعليه طالب الجميع بعدم الحكم على الفيلم قبل مشاهدته، قائلاً: “أتمنى أن تشاهدوا جميعاً المقابلة قبل الحكم عليها طوال الفترة الماضية”، مضيفاً “لم يتحدث فادي، والآن من حقه التوضيح والإجابة على كثير من التساؤلات”.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم الترويج لفيلم وثائقي تحت عنوان “الرواية الكاملة” يحكي تفاصيل الحادثة التي سيطرت على المشهد الإعلامي في بداية 2020 وهي حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم.

وجاءت ردود فعل النشطاء غاضبة تجاه الفيلم الوثائقي الذي يتم الإعداد له والمقرر عرضه في الـ16 من الشهر الجاري، حيث أكد العديد أنه تم إقحام الأموال في هذا المشروع ودفعها لأهل المغدور لتغيير أقوالهم ووصفوا الأمر بأنه عبارة عن صفقة اجتمع فيها المال مقابل الدم.

وبحسب المصادر والتقارير الصحفية ونقلًا عن الـ”LBC”، فإن الفيلم الوثائقي مدته حوالي الساعة والنصف، وتم تصويره ما بين لبنان وسوريا، وهو من إعداد جو معلوف ومن إنتاج وكتابة وإخراج زين الدين، وشركة سكوب برودكشن.

وفي التفاصيل، سيتم خلال الفيلم الوثائقي عرض مقابلات مع نانس عجرم وبعض أفراد عائلتها و العاملين في الفيلا، كما سيتحدث خلال الوثائقي فادي الهاشم المتهم بقتل محمد الموسى عن ما حصل في تلك الليلة والتفاصيل التي أدت في النهاية إلى وقوع الجريمة في الفيلا.

كما سيكون هناك مقابلات مع أهل المغدور محمد الموسى في سوريا، والذي لاحظ الجميع أنهم غيّروا أقوالهم في العديد من المقابلات السابقة، فلن تكون لديهم مشكلة هذه المرة لاتباع السياق المطلوب في وثائقي نانسي عجرم وزوجها.

والسؤال المهم والذي طرحه العديد من نشطاء وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وثائقي نانسي عجرم وزوجها المتهم بجريمة القتل، هل ستساهم هذه الأساليب المدعمة بالمال والشهرة بطمس ما حدث على أرض الواقع، أم أن الأيام ستكون كفيلة بكشف المستور ومعرفة الحقيقة؟