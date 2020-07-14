“تسويلي التجميل مجاناً ولا أفضحك؟” .. مستقبل طبيب في الكويت كاد يضيع بشربة ماء بعدما فعلته سيدة معه!

أصدرت محكمة كويتية حكماً ببراءة طبيب جراح كان حكم بالسجن لـِ6 أشهر صدر بحقه بعدما اتهمته سيدة بتحريضها على الفسق والفجور.

ونال الطبيب براءته بعدما قدمت محاميته رسائل تفيد أن الواقعة كيدية، وأن الشاكية بعثت بها على هاتف الطبيب، وجاء فيها “تسويلي عملية تجميل مجاناً ولا اشتكي عليك”.

وقالت المحامية حوراء الحبيب إن مستقبل الطبيب الجراح كاد يضيع بشربة ماء لولا هذا الدليل.

وأكدت أن المحكمة بعد أن ألمّت بظروف وملابسات القضية عن بصر وبصيرة، وبعد تقديم المرافعات وشرح ظروف الواقعة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب.

واعتبرت أنّ حكم البراءة غير كافٍ، وقررت تقديم دعاوى تعويض وتشويه سمعة.