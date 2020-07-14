“أردوغان باع مطار أتاتورك لقطر”.. تركيا أصابت إعلام السيسي بالجنون وهذا ما روج له خلال الأيام الماضية

سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والبلبلة عبر نشر حسابات ووسائل إعلام مصرية على رأسها صحيفة المخابرات “اليوم السابع”، خبرا مفبركا يفيد بأن تركيا باعت مطار أتاتورك لقطر مقابل مبلغ مالي كبير.

واستندت هذه المواقع التي تدار من قبل مخابرات السيسي في خبرها المزعوم إلى تغريدة لصحفي تركي تساءل فيها عن معلومة قال إنها وصلته، تتعلق ببيع مطار أتاتورك إلى دولة قطر، دون أن يفصح عن مصدر معلومته أو يؤيدها بدليل.

وزعمت تلك المواقع والحسابات والصحف أن تركيا باعت مطار أتاتورك لقطر لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، مستندين في ذلك على تغريدة الصحفي التركي “جلال أرن تشيليك” نشرها في 12 يوليو.

وفي ضوء ذلك، تساءل الصحفي جلال أرن تشيليك، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «يا حكومة حزب العدالة والتنمية، هل بعتم مطار أتاتورك لقطر، بينما كان الشعب منشغلًا بقضية آيا صوفيا؟»، متابعًا: «المعلومات التي وصلتني من قطر تفيد بذلك، أنا أسألكم وأنتظر الجواب pic.twitter.com/inaSbwjcEA — 🇪🇬 𓂀 Mamita💎 (@halabadawy64) July 13, 2020

صحيفة “اليوم السابع” المصرية المحسوبة على النظام الانقلابي، عنونت “صحفى تركى يكشف مفاجأة.. أردوغان باع مطار أتاتورك لقطر لإنقاذ الليرة التركية”.

وبتحليل بسيط وتفنيد للخبر المزعوم من قبل “مرصد تفنيد الأكاذيب” بوكالة الأناضول، ذكر المركز إنه إمعانا في الكذب والتدليس جاء عنوان “اليوم السابع” متضمنا ما يوحي بأن عملية البيع قد اكتملت، وأنها أصبحت بصيغة الماضي باستخدامها عبارة “أردوغان باع مطار أتاتورك لقطر”، بينما لم يرد اسم الرئيس التركي في تغريدة الصحفي “تشيليك”، ولم يذكر أن تركيا أو أردوعان باع المطار لقطر، إنما كان يوجه سؤالا لحكومة حزب العدالة والتنمية ليتحقق من معلومة وصلته، كما يقول.

فريق “مرصد تفنيد الأكاذيب” تابع أيضا مواقع تركية للتأكد من صحة المعلومة التي وردت في تغريدة الصحفي التركي دون أن يجد ما يفيد بصحة المعلومة من أي مصدر موثوق.

وكان الرئيس التركي قد أعلن في 6 أبريل الماضي، أنه سيتم إنشاء مشفيين جديدين في “مطار أتاتورك” و”سنجق تبة” بإسطنبول، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وعاد الرئيس أردوغان في 10 مايو الماضي ليؤكد ثانية على أن بلاده مهتمة كثيراً بالسياحة العلاجية، وأن مشفيي: “مطار أتاتورك” و”سنجق تبة” اللذيْن بُنيا حديثاً في مدينة إسطنبول لمكافحة كورونا، سيفتحان أمام السياحة العلاجية.

وجاء في تغريدة الصحفي التركي، كما ترجمها فريق المرصد، “يا حكومة حزب العدالة والتنمية.. هل بيع مطار أتاتورك لقطر أثناء إشغالك الشعب بقضية آيا صوفيا؟ صحيح؟ هكذا وصلتني المعلومة، أسألكِ وأنتظر منكِ الجواب”.

Ey AKP iktidarı,milleti Ayasofya ile meşgul ederken Atatürk Havalimanı'nı Karatlılara sattığınız doğru mu? Bana Katar'dan gelen bilgi bu şekilde…

Soruyorum ve cevap bekliyorum… — Celal Eren Çelik (@yazparov) July 12, 2020

وأكد فريق المرصد أن الأخبار المتداولة بعناوين “مضللة” لا صلة لها بأصل ما جاء في التغريدة التي هي المصدر الوحيد للمعلومة التي لم يؤكدها الصحفي التركي نفسه.

ومطار أتاتورك لم يعد مطارا بعد أن توقف عن العمل في أبريل من العام الماضي 2019، ونقل جميع رحلات الطيران إلى مطار إسطنبول الجديد وهناك بالفعل مستشفى في المطار السابق تستقبل المصابين بفيروس كورونا.