“شاهد” اللبناني خالد الديك يحاول الانتحار بإلقاء نفسه من قصر العدل وهذا ما حدث باللحظة الأخيرة

حاول الناشط اللبناني خالد الديك، إلقاء نفسه من بهو الطابق الأول بقصر العدل في طرابلس، بعد اقتحام الأمن لمبنى القصر الذي حاول الاحتماء به عقب صدور قرار بتوقيفه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع “الديك” وهو يحاول رمي نفسه من الطابق الأول داخل بهو قصر العدل بطرابلس، بعد محاولة توقيفه.

خالد الديك من #ثوار_طرابلس هدّد برمي نفسه في قصر العدل بعد القرار بتوقيفه#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/pUGTmRAETg — LebAustralian.com (@lebaustralian) July 14, 2020

وبحسب المعلومات، فقد تمّ الإفراج عن جميع الشبان الذين دخلوا مع الديك، باستثنائه هو، حيث بقي قيد التوقيف.

هذا وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ عناصر قوى الأمن تدخّلت وعملت على إفشال محاولة الديك رمي نفسه.

ويعاني لبنان حالياً من أزمة اقتصادية خطيرة بدأت قبل تفشي فيروس كورونا، والتي جاءت لتُفاقم الوضع مع الصعوبات والتحديات القائمة بالفعل التي تواجهها الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني.