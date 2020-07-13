“ما أحوجنا لأمثاله”.. كاتب موريتاني يضرب المثل بمفتي سلطنة عُمان وهذا ما قاله بحقه

أشاد الكاتب والباحث الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي، بمفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وبيانه الذي لاقى تفاعلا واسعا بشأن إعادة معلم “آيا صوفيا” بتركيا مسجدا كما كان أيام السلطان محمد الفاتح.

ونشر “الشنقيطي” صورة لمفتي السلطنة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وعلق بقوله:”ما أحوجنا اليوم إلى علماء مسلمين يعبرون عن وجدان أمتهم، كما عبر عن وجدانها مفتي #سلطنة_عمان، في موقفه من إعادة فتح مسجد #آيا_صوفيا بعد إغلاق دام ٨٦ عاماً”

ما أحوجنا اليوم إلى علماء مسلمين يعبرون عن وجدان أمتهم، كما عبر عن وجدانها مفتي #سلطنة_عمان، في موقفه من إعادة فتح مسجد #آيا_صوفيا بعد إغلاق دام ٨٦ عاماً pic.twitter.com/MrSkIt2HvM — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 13, 2020

وأمس الأحد هنأ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان والأمة الإسلامية “برده معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله” وذلك بعد يومين من إعلان أنقرة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى جامع مثلما كان الأمر عقب تحرير الدولة العثمانية للقسطنطينية (إسطنبول) من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية عام 1453.

ولاقت تغريدة الشنقيطي عن الشيخ الخليلي مفتي السلطنة تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بموقف مفتي سلطنة عمان ودعوا الله أن يثبته على الحق، ومشيدين في الوقت ذاته بسياسات السلطنة الثابتة الغير متأثرة بالخلافات الدولية والخليجية.

عُمان ليست تابعة لا للامارات ولا للسعودية الشقيقة عُمان مستقلة بقرارها منذو الأزل , واذا لديهم مشاكل سياسية مع بعض الدول فهذه مشكلتهم وليس مشكلة السلطنة!! — هِلال (@Aars5542rtgh) July 13, 2020

ماشاءالله.

اللهم ثبت المفتي على هذا الموقف وعلى قول الحق واجعله نور في اخر النفق يستدل به باقي مفاتي دولنا العربية والاسلامية

وان يكون سببا باخراجهم من علماء فتن وعلماء سلطة وسلطان

الى علماء علم ونور وهدى وقول الحق! اللهم آمين — بدون ظل (@bdonDl86) July 13, 2020

عمان لا يأتي منها إلا الخير فطوبى لأهل عمان — نسيم الجنوب (@XESvum5hCZYhAru) July 13, 2020

ووصف مفتي السلطنة في بيان له نشر أمس، الأحد، قرار إعادة آيا صوفيا إلى مكانته السابقة بالخطوة الموفقة من الشعب التركي وقائده “إذ لم يثنهم ضجيج نعاق الناعقين، من الحاقدين على الإسلام المتآمرين عليه، عن المضي قدما في رد هذا المعلم إلى ما كان عليه منذ السلطان المظفر المنصور محمد الفاتح”.

نهنئ أنفسنا ونهنئ الأمة الإسلامية جميعًا، ونخص بالتهنئة الشعب التركي المسلم الشقيق الأصيل وعلى رأسه قائده المحنك رجب طيب أردوغان برده معلم #آيا_صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله التي أذن الله أن تُرفع ويذكرَ فيها اسمُه، يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال. pic.twitter.com/TZmWaLxoY4 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 12, 2020

وأضاف مفتي السلطنة أن آيا صوفيا كانت تقام فيه شعائر الدين وتنطلق منه دعوة الإسلام من عهد السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلاطين الدولة العثمانية، ودعا الشيخ الخليلي الشعب التركي وأردوغان إلى المضي إلى الأمام وعدم الالتفات إلى “ضجيج الباطل الذي تنعق به حناجر المارقين”.

وتفاعل الكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السلطنة وخارجها مع بيان المفتي، إذ أشادوا بموقفه ووصفوه بالشجاع، في ظل حملة الانتقادات في دول غربية وحتى داخل بعض الدول العربية لقرار تركيا بشأن آيا صوفيا.