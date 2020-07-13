“ما أحوجنا لأمثاله”.. كاتب موريتاني يضرب المثل بمفتي سلطنة عُمان وهذا ما قاله بحقه
أشاد الكاتب والباحث الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي، بمفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وبيانه الذي لاقى تفاعلا واسعا بشأن إعادة معلم “آيا صوفيا” بتركيا مسجدا كما كان أيام السلطان محمد الفاتح.
ونشر “الشنقيطي” صورة لمفتي السلطنة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وعلق بقوله:”ما أحوجنا اليوم إلى علماء مسلمين يعبرون عن وجدان أمتهم، كما عبر عن وجدانها مفتي #سلطنة_عمان، في موقفه من إعادة فتح مسجد #آيا_صوفيا بعد إغلاق دام ٨٦ عاماً”
وأمس الأحد هنأ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان والأمة الإسلامية “برده معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله” وذلك بعد يومين من إعلان أنقرة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى جامع مثلما كان الأمر عقب تحرير الدولة العثمانية للقسطنطينية (إسطنبول) من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية عام 1453.
ولاقت تغريدة الشنقيطي عن الشيخ الخليلي مفتي السلطنة تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أشادوا بموقف مفتي سلطنة عمان ودعوا الله أن يثبته على الحق، ومشيدين في الوقت ذاته بسياسات السلطنة الثابتة الغير متأثرة بالخلافات الدولية والخليجية.
ووصف مفتي السلطنة في بيان له نشر أمس، الأحد، قرار إعادة آيا صوفيا إلى مكانته السابقة بالخطوة الموفقة من الشعب التركي وقائده “إذ لم يثنهم ضجيج نعاق الناعقين، من الحاقدين على الإسلام المتآمرين عليه، عن المضي قدما في رد هذا المعلم إلى ما كان عليه منذ السلطان المظفر المنصور محمد الفاتح”.
وأضاف مفتي السلطنة أن آيا صوفيا كانت تقام فيه شعائر الدين وتنطلق منه دعوة الإسلام من عهد السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلاطين الدولة العثمانية، ودعا الشيخ الخليلي الشعب التركي وأردوغان إلى المضي إلى الأمام وعدم الالتفات إلى “ضجيج الباطل الذي تنعق به حناجر المارقين”.
وتفاعل الكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السلطنة وخارجها مع بيان المفتي، إذ أشادوا بموقفه ووصفوه بالشجاع، في ظل حملة الانتقادات في دول غربية وحتى داخل بعض الدول العربية لقرار تركيا بشأن آيا صوفيا.