“قلوب من حجارة”.. فيديو “مرعب” يصدم الجزائريين لجثة رضيع داخل الثلاجة بجانب الطعام!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا أظهر جثة رضيع داخل ثلاجة لحفظ الطعام بأحد مستشفيات الجزائر.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع جثة طفل رضيع يبدو أنه توفي عقب الولادة مباشرة، بجانب البسكوت والعصائر والطعام داخل ثلاجة بالمستشفى في مشهد مرعب وصادم، يكشف مدى التردي والانهيار في قطاع الصحة بالدولة.

#المستشفى_الجامعي_بارني#أفضل_منضومة_صحية_إفريقيارضيع ميت داخل ثلاجة مع الأكل الخاص بالنساؤ في مصلحة كوفيد 19 .بالله عليكم هل تملكون قلوب ام حجر اين هي الإنسانية واين الضمير المهني وكيلكم ربي ايذا متحاسبتوش في الدنيا راح تتحاسبو في القيامة تذكرو مليح .#حسبي_الله_ونعم_الوكيل Gepostet von Toufik Doudah am Samstag, 11. Juli 2020

هذا واستنكر مدونون ما جاء في مقطع الفيديو، معتبرين أنه حلقة في مسلسل “فضائح” قطاع الصحة التي توالت مؤخرًا.

ويشار إلى أن الجزائر تعيش زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وتشهد المستشفيات حاليا نقصا كبيرا في الأوكسجين مما دعا السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع.

واعترف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قبل أيام أثناء زيارته لولاية بسكرة بالمشاكل الكبيرة التي يواجهها قطاع الصحة في بلاده، التي تفاقمت بانتشار جائحة كورونا.