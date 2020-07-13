“شخصيا أقدرها”.. ضاحي خلفان يرفض أي إساءة للشيخة موزا ويتوعد حمد المزروعي بهذا الأمر

في موقف غريب ومفاجئ خرج نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، يهاجم بشكل مبطن المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ويشدد على رفضه لأي إساءة تخص الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب “خلفان” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” ارجو من كل شخص يتهجم على الشيخة موزا المسند ان لا يضيفني ولا يحيل الى حسابي ما يسئ اليها”

ارجو من كل شخص يتهجم على الشيخة موزا المسند ان لا يضيفني ولا يحيل الى حسابي ما يسئ اليها

.. شخصيا اقدرها.. فلا تزعجوني فضلا.

كذا مرة قلت… اذا احد احال الي شئ يسئ… سأعمل بلوك حالا له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 13, 2020

وتابع مهاجما المزروعي دون التصريح باسمه:” شخصيا اقدرها.. فلا تزعجوني فضلا كذا مرة قلت… اذا احد احال الي شئ يسئ… سأعمل بلوك حالا له.”

وأثارت تغريدة خلفان المستغربة منه ـ وهو صاحب الهجوم الدائم على قطر ـ تفاعلا كبيرا بين متابعيه الذين أكد معظمهم أنه يقصد بتغريدته المغرد البذيء حمد المزروعي دائم التطاول على الشيخة موزا والخائض في عرضها فجرا في الخصومة.

حمد المزروعي هههه — Majid (@Majid13672376) July 13, 2020

معروف من تقصد وهذا الشخص يمثل نفسه فقط — دبــــي دار الحــي 🇦🇪🇸🇦 (@love_uae_dubai) July 13, 2020

ليرد عليهم خلفان “لا اقصد شخص… اغرد عن نفسي”

لا اقصد شخص… اغرد عن نفسي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 13, 2020

وسبق أن قال “ابن راشد” في رسالة بمناسبة العام الهجري الجديد مهاجما مغردين مقربين من محمد بن زايد بشكل مبطن: “العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها”.

وأكد حاكم دبي في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ورصدتها (وطن) حينها، أن “سمعة دولة الإمارات ليست مشاعًا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين”.

وأضاف “ابن راشد”: “لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضًا الحفاظ على 48 عامًا من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة”.

وشدد حاكم دبي على أنه “لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب”، مشيرًا إلى أن “صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد”

كما سبق ان شن الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي المعروف خلف الحبتور، هجوما حادا غير مباشر على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي لتطاوله على قادة ورموز خليجية خاصة والدة أمير قطر التي خاض في عرضها وتطاول عليها بأسلوب قذر عرضه لهجوم كبير.

نلاحظ هذه الأيام أنه يتم استخدام مواقع #التواصل_الاجتماعي كمنصة للتطاول والإساءة. معروف أن هذه السلوكيات لا تمثلنا وأن من أهم قيمنا #الاحترام وتقبل رأي الآخرين. أدعو الجهات المعنية في #مجلس_التعاون_الخليجي على تشديد العقاب لمنع هذا الأسلوب الجارح وهذه الظاهرة المؤذية. pic.twitter.com/HGDLMoW8DA — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) November 26, 2019

“الحبتور” وفي كلمة بثها على صفحته الرسمية بتويتر ورصدتها (وطن) بتاريخ 26 نوفمبر 2019 دعا مجلس التعاون الخليجي إلى إيقاف من سماهم بالمتجاوزين على وسائل التواصل الاجتماعي عند حدهم ووضع قواعد صارمة تمنع الإساءة والتجريح ضد أي أحد.

وفي إشارة غير مباشرة تبرأ رجل الأعمال الإماراتي من سلوك “المزروعي” وفجوره في الخصومة قائلا:” معروف أن هذه السلوكيات لا تمثلنا وأن من أهم قيمنا الاحترام وتقبل رأي الآخرين.”

وأضاف:”أدعو الجهات المعنية في مجلس التعاون الخليجي على تشديد العقاب لمنع هذا الأسلوب الجارح وهذه الظاهرة المؤذية.”

ويشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.