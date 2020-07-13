الإمارات تأمر الفاشل حفتر بوقف تصدير النفط.. تفاصيل تكشف ما يجري في ليبيا وتهدد أمريكا للمرتزقة الروس

وجهت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اتهامات لدولة الإمارات بإصدار تعليمات لقوات قائد الميليشيا خليفة حفتر بوقف صادرات النفط الليبي بعدما استؤنفت الجمعة بتحميل ناقلة نفطية من ميناء السدرة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صحفي: “علمت المؤسسة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات لقوات حفتر لإيقاف الإنتاج”، معلنة إعادة فرض القوة القاهرة على كل صادرات النفط.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تراجعت فيه سيطرة حفتر على آبار النفط، بعدما ساهم الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في صد هجومه الذي استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس.

وبعد أن استعادت حكومة الوفاق قوتها على الأرض حاولت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج بحقل شرارة النفطي، لكنها قالت إن هذا الجهد سريعاً ما تبدد واتهمت مرتزقة روساً بالقتال إلى جانب قوات حفتر المنتشرة هناك.

والجمعة الماضية، رست ناقلة النفط كريتي باستيون التابعة لشركة فيتول وحملت النفط من ميناء السدرة، قبل أن تبحر السبت، وذلك في أول شحنة تصدير مشروعة للنفط الليبي منذ وقف الإنتاج والتصدير في يناير/كانون الثاني.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن مرتزقة من روسيا وسوريا يقاتلون بجانب قوات حفتر يحتلون الميناء الآن.

وفق الاتفاقات الدولية لا يحق لغير المؤسسة الوطنية للنفط إنتاج أو تصدير النفط ويتعين إيداع عائداته لدى البنك المركزي الليبي. وتوجد المؤسستان في طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.

قوات حفتر قالت السبت إنها ستواصل وقف إنتاج وتصدير النفط لحين تنفيذ مجموعة مطالب من بينها تحويل عائدات النفط إلى حساب مصرفي جديد خارج ليبيا لتوزيعها بحسب المناطق.

الأحد قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إن العودة لوقف الإنتاج والتصدير جاءت بعد “أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف” بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها. وقالت إنها “تأسف لأن الجهود المدعومة من الخارج” أعاقت المهمة.

وتوعدت الولايات المتحدة، “أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري” بأنهم “سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.

الجدير ذكره، أن الإمارات ومصر وروسيا تدعمان قوات خليفة حفتر التي أعلنت السبت استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط رغم سماحها بتحميل الناقلة من المخزون.