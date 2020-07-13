تفاصيل صادمة.. “شاهد” تسريبات جديدة ومفاجآت في قضية “الصندوق الماليزي” تضيع المحققين في حيرة من أمرهم

كشفت تسريبات إعلامية، تفاصيل ومفاجآت بالجملة، حول المتهم في قضية الصندوق السيادي الماليزي الذي غسل مبالغ تجاوزت 9 مليار دولار عبر بنوك يملكها في جزر القمر.

وذكر حساب “شاهين الوثائقية” عبر سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، أن المتهم الأول بقضية الصندوق الماليزي هو نجل رئيس الوزراء السابق صباح جابر المبارك الصباح، حيث قام المتهم صباح جابر المبارك بسرقة الصندوق السيادي الماليزي بمبالغ تجاوزت 9 مليارات دولار بمشاريع وهمية أوهم بها ماليزيا عن طريق رئيس وزراء ماليزيا السابق، على أن تعود بالربح لهم ، وقاموا بتقديم أوراق مشاريع وهمية لكي يقوموا بالاستيلاء على أموال الصندوق.

وذكر الحساب أن المتهم الثاني هو حمد الوزان، صاحب شركة دريول للتجارة العامة، وشارك مع المتهم الأول بعملية غسل الأموال لإدخال الأموال المسروقة بطُرق قانونية.

وأسس المتهمان سوياً عدة شركات في جزر القمر، لغسل الأموال وتحويلها إلى الكويت بشكل قانوني لعدم إثارة الشبهات.

القضية كشفتها السلطات الماليزية وأرسلتها للكويت قبل ثلاثة أعوام، ولكن بجهود رئيس الوزراء السابق ووزير داخليته خالد الجراح، تم إخفاء القضية وإغلاقها كون المتهم ابن الرئيس.

تفاصيل المتهم في قضية الصندوق السيادي الماليزي الذي غسل مبالغ تجاوزت 9 مليار دولار عبر بنوك يملكها في جزر القمر pic.twitter.com/NHaDSdFdId — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) July 6, 2020

وأثيرت القضية عالمياً ودخلت أمريكا والصين على خط المتضررين، فتم فتح ملف القضية من جديد لتبدأ المفاجآت الصادمة بالظهور.

فقد قام المتهم صباح جابر وشركائه بإرسال ممثل لأمريكا والصين للاقتراض منهم بضمان الصندوق السيادي ، وقاموا باقتراض أكثر من 4 مليار ليسرقوها.

بعد أن قام المتهم صباح جابر وشركائه بالاستيلاء على أموال الصندوق الماليزي بإيهام ماليزيا بمشاريع وهمية ، أرسلوا ممثل لأمريكا والصين للاقتراض منهم بضمان الصندوق السيادي ، وقاموا باقتراض أكثر من 4 مليار ليسرقوها 🙄 — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

وكان صباح جابر يتلقى في اليوم الواحد يتلقى حوالات مالية تتجاوز 90 مليون دينار لمدة 3 سنوات وأمام أعين البنك المركزي ووحدة التحريات المالية، ولم يحركوا ساكن.

المتهم صباح جابر كان في اليوم الواحد يتلقى حوالات تتجاوز 90 مليون دينار لمدة 3 سنوات وأمام أعين البنك المركزي ووحدة التحريات المالية .! ولم يحركوا ساكن — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

وأقر المتهم الثاني في القضية حمد الوزان أن هناك أخطاء حصلت في هذه القضية، وطلب ألا يكون كبش فداء.

المتهم الثاني في القضية حمد الوزان أقر أن هناك أخطاء حصلت في هذه القضية وطلب أن لا يكون كبش فداء وهذا أكبر دليل على أن المتهم الأول لص وأكتسب ثروته من السرقات الدولية وغسيل الأموال — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

وحاول المتهمان الهروب إلى تركيا بطائرة خاصة، لهم ولأسرهم، لكن النيابة العامة ترصدت لهم ومنعتهم من السفر، وقررت تجميد أرصدتهم.

ونشر حساب “شاهين”، صوراً لعينة من التحويلات المالية التي كان يتلقاها صباح جابر، وكانت باسمه صريحاً.

عينة من التحويلات المالية التي كان يتلقاها المتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي صباح جابر ، وسننشر الملف كامل قريباً#الصندوق_الماليزي pic.twitter.com/b8L3eQHlUD — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) July 12, 2020

وذكر حساب “شاهين” أنه تم إخلاء سبيل صباح جابر بكفالة، وقد يخرج من القضية وتكون القضية من نصيب باقي المتهمين والذين سيتجاوز عددهم أكثر من 20 متهم.

وبعد كل هذا كون المتهم الأول ابن المستاء فتم إخلاء سبيله بكفالة وقد يخرج من القضية وتكون القضية من نصيب باقي المتهمين والذين سيتجاوز عددهم أكثر من 20 متهم .! — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

وأضاف: “الضغوط التي مارسها والد المتهم الأول على النيابة كانت غير طبيعية ، وكان يسعى لإخلاء سبيل ابنه من دون كفالة لكن لم يستطيع كون القضية أكبر بكثير مما يتوقع ، لذلك تم اخلاء سبيل ابنه بكفالة 50 الف دينار “.

الضغوط التي مارسها المستاء على النيابة كانت غير طبيعية ، وكان يسعى لإخلاء سبيل ابنه من دون كفالة لكن لم يستطيع كون القضية أكبر بكثير مما يتوقع ، لذلك تم اخلاء سبيل ابنه بكفالة 50 الف دينار ، وسأنشر التفاصيل كاملة الليلة — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

وذكر الحساب أن أحد مشاهير السوشيال ميديا تلقى حوالات مالية من دولة شقيقة بمبالغ تجاوزت 8 ملايين دينار ، وبرر ذلك في وقت سابق أن هذا المبلغ نظير أعمال إعلانية قام بها .

أحد مشاهير السوشل ميديا تلقى حوالات مالية من دولة شقيقة بمبالغ تجاوزت 8 ملايين دينار ، وبرر ذلك في وقت سابق أن هذا المبلغ نظير أعمال إعلانية قام بها .! — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

أما البنك الذي يملكه المتهم الأول صباح جابر في جزر القمر ، فتم إشعال النار في المبنى الرئيسي للبنك قبل شهرين ، في محاولة لطمس كافة الأوراق والدلائل ونُشر الخبر في جميع الصحف العالمية.

أما البنك الذي يملكه اللص صباح جابر في جزر القمر ، فتم إشعال النار في المبنى الرئيسي للبنك قبل شهرين ، في محاولة لطمس كافة الأوراق والدلائل ونُشر الخبر في جميع الصحف العالمية — شاهين (@SAH_965) July 12, 2020

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قالت إن خمسة مشاهير من “الإعلام الجديد” متهمون بغسل الأموال، في أحدث القضايا التي تهز الرأي العام في البلاد.

ولفتت النظر إلى أنه سيتم إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق هؤلاء الخمسة -لم تفصح عن أسمائهم- فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة.

وأوضحت أن المشاهير الخمسة تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما استوجب سؤالهم عن مصدرها، وسط تساؤلات إن كانت نتيجة مصادر مجرمة أم من جراء الإعلانات التي يقومون بها وتدر عليهم أموالاً طائلة.

وشددت الصحيفة نقلاً عن المصدر قوله إن قضايا غسل الأموال لم يعد منها مهرب في الكويت.

يشار إلى أن النيابة العامة الكويتية أمرت، في 20 يونيو الماضي، بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، المحتجز بقضايا غسل أموال واتجار بالبشر.

كما أمرت مؤخراً بضبط وإحضار الشيخ صباح، نجل رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح؛ إثر تخلفه عن المثول أمام النيابة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الصندوق الماليزي”.