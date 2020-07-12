لتجميل وجههما القبيح.. “شاهد” نانسي عجرم وزوجها بـ”فيلم وثائقي” لإدانة المغدور محمد الموسى ودغدغة مشاعر متابعيها

في مفاجأة أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل كشفت منصة “شاهد” عن إنتاجها لفيلم وثائقي، تحكي فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الرواية الكاملة لقصة اقتحام منزلهما، ومقتل الشاب السوري المغدور محمد الموسى قبل عدة أشهر.

المنصة نشرت على موقع “تويتر” وفق ما رصدت (وطن) الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم، والذي ضم لقطات من تناول وسائل الإعلام للواقعة، وسيتحدث فيه الهاشم عن الأمر، إلى جانب نانسي، على أن يتم عرضه في 16 يوليو الجاري.

ويظهر صوت نانسي وهي تقول “دقايق مرقوا سنة”، كما يظهر صوت المحاور في الفيلم وهو يقول لها “فيه تفاصيل نحنا والناس بحاجة نعرفها راح تخبرينا كل شي”، لترد “أكيد”.

وجاء في التعليق المصاحب للفيديو على “تويتر”: “الرواية الكاملة لحادث اقتحام منزل فادي الهاشم.. الفيلم الوثائقي الرواية الكاملة قريبا على شاهد VIP”.

وفي تعريف المنصة للعمل، كُتب “الرواية الكاملة لقصة هزت المجتمع اللبناني والعربي وتحولت لقضية رأي عام، شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة”

وشن ناشطون هجوما عنيفا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها، مؤكدين على أن هذات الفيلم ربما تم إنتاجه بإيعاز ودعم منهما لتجميل وجههما القبيح وإظهار الجانب الذي يريدونه من القضية للرأي العام حسب أهوائهم وإهدار حق الشاب السوري المغدور محمد الموسى.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق فادي الهاشم عدة رصاصات على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة ننسى أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

وكانت محامية “الموسى” رهاب بيطار قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح “نانسي”.

وظهرت في مقطع صوتي وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.