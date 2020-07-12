“خلاص روح”.. “شاهد” سعودية تستغل طفلاً لتُشبع رغباتها الجنسية وتثير موجة غضب واسعة!

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم لفتاة سعودية تتحرش بطفل لتفريغ شهواتها الدنيئة.

وظهر بالفيديو المتداول الذي تعتذر “وطن” على نشره، فتاة تستغل طفلاً لقضاء حاجتها جنسياً، وحين تنتهي تطلب منه الذهاب.

وأثار المقطع حالة واسعة من الغضب، ودشن الناشطون هاشتاج #المتحرشه_بالطفل، والذي طالبوا خلاله بالقبض عليها، ومساواتها بالمُتحرش الذكر.

وكتب مُغرد باسم فهد: “الموضوع هنا متحرشة لايتم القبض عليها يجوز لها مالا يجوز على المتحرش”.

الموضوع هنا متحرشة لايتم القبض عليها يجوز لها مالا يجوز على المتحرش #المتحرشة_بالطفل — فهد (@Beeny39070954) July 12, 2020

وأشار ناشط باسم محمد، إلى الحالات التي لا يتم الإعلان عنها، وقال: “هذا الظاهر لنا. ماذا عن الخافي!!كيف نأتمن الأطفال من النسويات! لربما كان للطفل أخت نسوية تنتهك عفته وبراءته”.

هذا الظاهر لنا. ماذا عن الخافي!!

كيف نأتمن الأطفال من النسويات!

لربما كان للطفل أخت نسوية تنتهك عفته وبراءته…@bip_ksa #تجريم_الفكر_النسوي_مطلب #المتحرشة_بالطفل — أبومحمد (@Hamil_Almisk) July 12, 2020

واتهمها آخرون بالجنون، وعبروا عن شعورهم بالشفقة على الطفل الصغير.

#المتحرشه_بالطفل وش وضعها ؟تتعاطي جزم قديمة ذي مالقيت غير البزر مسكين يلقاها من كورونا ولا منها يارب لاتسخطبنا !! — Lilas (@EwydNOe2XfO39Qt) July 12, 2020

الناس انجنت قسم بالله #المتحرشه_بالطفل — 𝐀𝐧𝐚𝐬 (@anosh144) July 12, 2020

وتمنت أخرى أن يكون ما رأته في المقطع مجرد كابوس، وكتبت: “تكفون قولو لي اني في كوابيس كل اللي تمر علي كوابيس مابعد صحيت، جد مستحيل اللي يصير لايصدق”.

#المتحرشه_بالطفل

😑😑😑😑😑😑 تكفون قولو لي اني في كوابيس كل اللي تمر علي كوابيس مابعد صحيت 😭😭😭

جد مستحيل اللي يصير لايصدق — الــمـستـبـدهـ♌ (@najoood0) July 12, 2020

وهاجم مغرد باسم محمد العنزي كافة الفتيات، واتهمهن بالتحرش، وقال: “هالبنات ماخلو شي الا تحرشو فيه .. الله يستر لايجي اليوم اللي يتحرشون فيه البنات بالحيوانات”.

ووافقه آخر ووجدها فرصة لُمهاجمة النسويات، وكتب: “وش ذا المجتمع النسوي اللي انتكس صار الواحد يخاف من اماكن التجمعات بوياات على منحطاات يطاردون عيال الناس المسعورات حتى العوائل ما سلمو منهم والحين الاطفال “.

وش ذا المجتمع النسوي اللي انتكس صار الواحد يخاف من اماكن التجمعات بوياات على منحطاات يطاردون عيال الناس المسعورات حتى العوائل ما سلمو منهم والحين الاطفال 👎🏻#تبونا_نسكت_محنا_بساكتين



#المتحرشه_بالطفل — ؛: (@sfeer1990) July 12, 2020

وذكرت ريم الطامي أن التحرش الجنسي بالأطفال، هو مرض نفسي يُدعى البيدوفيليا، وعلقت قائلة: “البيدوفيليا جريمة إن لم تستحق القتل فلابد لها من السجن المؤبد لأنها مرض نفسي يهدد الطفولة “.

#المتحرشه_بالطفل البيدوفيليا جريمة إن لم تستحق القتل فلابد لها من السجن المؤبد لأنها مرض نفسي يهدد الطفولة !! — 💎ريم الطامي 💎 (@altami_reem) July 12, 2020

وطالب مُغرد النيابة العامة بالقبض على المتحرشة فوراً وحماية من المتحرشات، وكتب: “ياليت يتم القبض عليها المتحرشه خلال ٢٤ ساعه نبغى قانون يحمينا من المتحرشات لو سمحتوا فضلاً ليس امراً”.

#المتحرشه_بالطفل ي ليت يتم القبض عليها المتحرشه خلال ٢٤ ساعه نبغى قانون يحمينا من المتحرشات لو سمحتوا فضلاً ليس امراً @bip_ksa — Dunhill (@u6ccc) July 12, 2020

ووافقه الرأي مُغردة أخرى كتبت: “تستغل الطفل حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى يتم القبض عليها بـ أقرب وقت ممكن ولكل شخص يستغل الأطفال”.

تستغل الطفل حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى يتم القبض عليها بـ أقرب وقت ممكن (ولكل شخص يستغل الأطفال) #المتحرشه_بالطفل — ♡ (@iln7t) July 12, 2020

ورأى نواف الشمري أن ما يحدث نتيجة طبيعية لغياب رجال الدين وهيئة الأمر بالمعروف، وعلق: “هاذي نتيجه تغيب المشايخ والهجوم على الهيئه هذا الحصاد”.

#المتحرشه_بالطفل هاذي نتيجه تغيب المشايخ والهجوم على الهيئه هذا الحصاد ا! — نواف الشمري (@nw8_hw) July 12, 2020

وأعادت واقعة التحرش بطفل صغير إلى الأذهان، واقعة هزت المجتمع الأردني، حين قامت أم تبلغ من العمر 35 عامًا بالاعتداء على ابنتها جنسيا مستغلة حداثة سنها وبراءتها، لإشباع رغباتها ونزواتها.

وذكرت وسائل إعلام أردنية آنذاك أن الأم مارست اعتداءاتها الجنسية على طفلتها منذ أن كانت في عمر الـ 10 سنوات، واستمرت في ذلك لمدة عامين قبل أن يتم القبض عليها.

الجدير بالذكر أنه لم يتم إصدار أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول المُتحرشة حتى اللحظة.