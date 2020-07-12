“شاهد” تصريحات هامة لملك الأردن بحضور مستشاريه ورئيس الأركان: “هذا أغلى ما نملك”

تفاعل ناشطون أردنيون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقاءه وجهاء وشخصيات من عدة محافظات أردنية.

وأكّد عبدالله الثاني أن “الإنسان أغلى ما نملك” هي أولوية استراتيجية القيادة الأردنية، معرباً، في الوقت ذاته، عن اعتزازه بالشعب الأردني على التزامه خلال جائحة كورونا.

جلاله الملك عبدالله الثاني

مشيراً إلى أهمية التركيز على القطاع الزراعي للتخفيف من البطالة، وقال "هنالك تعاون وتنسيق بين الحكومة وبين القوات المسلحة في هذا المجال". #ازرعوا_الأردن pic.twitter.com/26zvv1qFz4 — Stay Safe متعب بعروبتي HKJ🇯🇴🇰🇼🇵🇸 (@freedom_honest) July 12, 2020

وقال الملك عبد الله في تصريحاته اليوم، الأحد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية إن الأردن نجح في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا أنه أصبح “تحت السيطرة” الآن.

وتابع:”كل الشكر والتقدير لشعبنا، لقد كانت استراتيجيتنا خلال الأزمة مبنية على ما تحدّث به جلالة سيدنا الله يرحمه أن الإنسان أغلى ما نملك، فهذه أولوية استراتيجية القيادة الأردنية”.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد أن "الإنسان أغلى ما نملك" هي أولوية استراتيجية القيادة الأردنية، وذلك خلال لقائه في قصر الحسينية وجهاء وشخصيات من محافظات عدّة #الأردن pic.twitter.com/uVj1o0Rvqf — RHC (@RHCJO) July 12, 2020

وأضاف أنه “آن الأوان للتركيز بأقصى سرعة على الوضع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “أكبر تحد أمامنا يتمثل في الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة”.

هذا وأوضح الملك الأردني أن “الأردنيين سيخرجون أقوى عند المقارنة مع دول الإقليم فيما يتعلق بآثار أزمة كورونا”.

وشدد على أن الإنتاج الأردني في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة المتطورة، بما فيها الصناعات الغذائية، سيتميز عن بقية الدول.

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد أن "الإنسان أغلى ما نملك" هي أولوية استراتيجية القيادة الأردنية، وذلك خلال لقائه في قصر الحسينية وجهاء وشخصيات من محافظات عدّة #الأردن pic.twitter.com/BME6zhX2Wg — OmarSukhon (@sukhonomar) July 12, 2020

كما أشار الملك عبدالله إلى أهمية التركيز على القطاع الزراعي للتخفيف من البطالة، وقال: “هنالك تعاون وتنسيق بين الحكومة وبين القوات المسلحة في هذا المجال”.

وأكد العاهل الأردني على أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية المختلفة وبين القطاع الخاص، للوصول إلى نتائج حقيقية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن البلاد “تسير بقوة في هذا المجال”.

كما شدد الملك عبد الله في نهاية تصريحاته على موقف الأردن الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

لافتاً إلى التواصل الذي أجراه مع قيادات أوروبية وأميركية لبحث آخر التطورات، منها اجتماعات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي.