“شاهد” السيسي يتفوق على عادل إمام في التمثيل ويثير سخرية واسعة: “كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله”

أثارت تصريحات أطلقها رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، موجة سخرية واسعة، بعدما تعهد بحصول كل مصري على شقة سكنية، وذلك خلال افتتاحه لأحد المشاريع السكنية لتطوير العشوائيات.

وقال السيسي في كلمة بثّتها وسائل إعلام مصرية، إن “أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها، وستُيسر له الدولة ذلك، كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديهاله”.

السيسي أشار إلى أن الدولة ستُيسر ما أمكن، و”ستقوم بتمويل منخفض التكلفة، وسنحاول مساعدة المواطنين في الحصول على ما يطلبونه، فإننا نريد مساعدتكم”، مضيفاً: “سنحاول تيسير كل السبل لوزير المالية لتسهيل جميع الإجراءات”.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال مشاركته في افتتاح المرحلة الثالثة لحي الأسمرات، وبحسب موقع “اليوم السابع” يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات.

أشار الموقع إلى أن المشروع سيوفر 7440 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية “مجهزة بالكامل، ومفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية مجاناً بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيهاً شهرياً”.

كذلك فإن وعود الرئيس بتوفير الشقق للمصريين تأتي بعد أيام من تاريخ 30 يونيو/حزيران 2020، حيث تعهّد السيسي في العام 2013 بأن يشهد المصريون بلداً جديداً في ذلك التاريخ، لكن آراء المصريين انقسمت بين مَن رأى أن السيسي دفع البلاد نحو الأمام، بينما رأى آخرون أن وضع البلاد ازداد سوءاً، وأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين باتت في أسوأ حالاتها.

وأثارت وعود الرئيس المصري بخصوص الشقق السكنية ردود فعل متباينة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما أشاد مغردون بتصريحات السيسي، شكّك آخرون في إمكانية تحويلها إلى واقع، كما برزت السخرية في تعليقات البعض.

المغرّد ماجد سوس احتفى بتصريحات السيسي، ونشر جزءاً من تصريحات الرئيس التي قال فيها “هنعملكم أحلى بلد في الدنيا”، وشاركه مغردون آخرون في نفس الموقف.

وكتبت مغردة باسم “فيروز” تقول: “الرئيس السيسي : الدولة في الظروف دي بتدي 250 ألف شقة ، سعر الشقة 600 ألف جنيه ، يعني الـ 600 لو اتحطوا في البنك كان يجيبوا 9000 جنيه في الشهر، يبقى الدولة بتطبطب على المواطن ولا لاء”.

لكن بالمقابل، سخرت مغرّدة باسم “ميارمين” من تصريحات السيسي، وقالت: “معك هتدفع، تاخد خدمة كوين وأم الكوين أنا معنديش حاجة ببلاش، هو هو اللي هيديلك شقة وبيقولك بس انتوا كمان ساعدونا وادفعوا، قزم العسكر”.

من جانبها، كتبت مغردة باسم آية حلاوة تقول: “عمو السيسي دلوقتي بتقول اللي عايز شقة هتديهاله، أنا مش عاوزة شقة ولا حاجة، أنا عايزة حاجة خفيفة كده، أنا عاوزة السيارة دي، أنا مش طماعة ومش هطلب شقة”.