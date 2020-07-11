“شاهد” ما فعلته “أم حاتم” مع ابنها الضرير صاحب الماجستير “معجزة” جعلتها حديث الأردنيين

تصدرت المواطنة الأردنية أم حاتم الجاعوني (64 عاما) حديث الأردنيين ومواقع التواصل، بعد انتشار قصتها مع ابنها الضرير الذي حاز درجة الماجستير بفضلها حيث رافقته 48 شهرًا، إلى الجامعة الأردنية في حافلات النَقل العام، حتى حصوله على درجة الماجستير في الحديث النَّبوي من كلية الشَّريعة وبمعدل 69ر3 من 4 حاصلَاً على تقدير امتياز.

وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” فقد انهت أم حاتم 48 شهرًا، وهي ترافق ابنها يحيى الضرير إلى الجامعة الأردنية في حافلات النَقل العام، حتى حصوله على درجة الماجستير.

أنهت أم حاتم الجاعوني؛ 48 شهرًا، وهي ترافق ابنها يحيى الضرير إلى الجامعة الأردنية في حافلات النَقل العام، حتى حصوله على درجة الماجستير في الحديث النَّبوي من كلية الشَّريعة وبمعدل 69ر3 من 4 حاصلَاً على تقدير امتياز pic.twitter.com/VAQP6gkZbc — النشامى | 🇯🇴 Nashama-JU💪 (@nashamaju) July 11, 2020

وقالت “أم حاتم” في حديثها للوكالة ، إنَّ ابنها يحيى بدأ يضعف بصره في الصَّف الرَّابع، وفقده تمامًا في صفِّه السَّابع، ومنذ ذلك الحين وهي ترافقه وأبيه في رحلة العلم حتى زمن وباء كورونا والذي ناقش فيه يحيى رسالة الماجستير عن بُعد.

وتضيف أم حاتم أنَّها كتبت ليحيى رسالة الماجستير، وكانت تُسجل له المحاضرات وتكتب عنه الامتحانات وتذهب به إلى المكتبة وتقرأ له من المراجع، وتمكث معه يومين في كل أسبوع، من السَّاعة الرابعة وحتى السَّابعة مساءً، وترافقه في رحلة المواصلات من منطقة أبو نصير وحتى الجامعة، تسير منها نحو 2 كيلو متر مربع على الأقدام حتى تحصل على وسيلة نقل.

#حدث_في_الأردن



السيدة أم حاتم الجاعوني والدة الضرير يحيى، طالب في الجامعة الأردنية

ترافقه ٤٨ شهرا كاملا في المواصلات وتكتب له بخط يدها رسالة الماجستير ليتخرج حاصلا على الامتياز بمعدل ٣.٦٩



الأمهات هنّ الحياة ❤️ pic.twitter.com/qocoHn5lq1 — معاذ إحسان العتيبي (@Moad_Ihsan) July 11, 2020

وتبين أنَّ يحيى حصل على منحة على حساب الدَّولة الأردنية للدِّراسة، ومنحة أخرى من المدينة المنورة، حصل خلالهما على بكالوريوس في الدعوة وآخر في الحديث الشريف وماجستير أيضًا في الحديث، ويعمل في أحد مساجد العاصمة عمَّان إمامَا. تقول أم حاتم، إنَّ “الغرس يحتاج إلى رعاية وعناية وهذا واجبي كأم وواجب أبو يحيى، واليوم ينهي يحيى ما بدأه من خطوات علمية ويصل إلى الهدف بتقدير متميز، وبالتَّالي ننسى كل التَّعب الذي رافقنا في المراحل كلها”.

الستينية أم حاتم ترافق ابنها الضَّرير 48 شهرًا حتى نيل الماجستير

أنهت أم حاتم الجاعوني؛ 48 شهرًا، وهي ترافق ابنها يحيى الضرير إلى الجامعة الأردنية في حافلات النَقل العام، حتى حصوله على درجة الماجستير في الحديث النَّبوي من كلية الشَّريعة وبمعدل 69ر3 من 4 حاصلَاً على تقدير جيد جدَا pic.twitter.com/gut30ObvEm — خربشة وطن (@home_jor) July 11, 2020

وأشارت إلى أنَّ كل شيء من الله جميل وهذه نعم من نعم الله، كان يحيى ذكيًا وذا خيال واسع، وهذا ما أوصله إلى هدفه، واليوم سأبقى إلى جانبه حتى يُنهي طموحه في العلم ما دام الله يمنحها أيَّاما زيادة في الحياة.

وتلفت والدمعة بعينيها إلى أنَّه وخلال مناقشة يحيى لرسالته، سأل الدكتور المشرف على الرسالة عنها وقال إنَّ الواجب أن نمنح هذه الأم العظيمة رسالة في التضحية والفداء وسقاية غرس جميل وطيب وصالح.

هذا ويقول يحيى بعد أن أنهى ووالدته براءة ذِّمته من الجامعة الأردنية، يوم السَّابع من يوليو، إنَّ الوالدة تسلمت الراية من الوالد الذي كان ينقله خلال فترة البكالوريوس، سنوات 6 كانا يأخذان بيده من أبو نصير إلى الجامعة الأردنية ويعيدانه كذلك.

السيدة أم حاتم رافقت ابنها يحيى خلال مسيرته الجامعية التي حصل فيها على درجة البكالوريس و الماجستير في الحديث النبوي.



مُبارك لزميلنا يحيى وبارك الله في عطاء والديه. pic.twitter.com/DuPTI1xXzc — قائمة الكرامة – الجامعة الأردنية (@alkaramaju) July 11, 2020

وأضاف:”إرادة الله شاءت أنَّ تنتهي حياة الأب بعد أن أكمل مرحلة البكالوريوس، ثمَّ انتقل إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وحصل على شهادتين في البكالوريوس بتخصص الحديث النَّبوي من المدينة المنورة والدَّعوة وأصول الدِّين من الجامعة الأردنية” مشيرا إلى أن الوالدة كانت كل لحظة معه في مشواره الجامعي ذهابًا وإيابًا، و”قضت معي 33 ساعة بنجاح داخل الجامعة، وطافت معي غرف التدريس كافة، وصعدت الأدراج بي ونزلتها رغم أن عمرها وصل إلى 64 عامًا”.

من جانبه قال عميد كلية الشَّريعة في الجامعة الأردنية الدكتور عدنان العساف: “نقدِّم الشكر لأم يحيى وأبيه على كل التَّعاون الذي قدَّموه له والتَّضحيات التي قاما بها حتى يحصل يحيى على هذا التفوق، وهما مثال للأب والأم الصالحين في المجتمع، وغرسا وأنتجا نباتًا صالحًا يخدم الدِّين والوطن”.

وأضاف أن الجامعة والمجتمع بالعموم يفتخران بوجود هذه الطَّاقات الأردنية، وتقوم الجامعة بتوظيف 5 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم على أداء عالٍ وقد تسلم عمادة الكلية علماء منهم.