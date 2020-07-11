حادث أفجع العمانيين وأغضبهم .. “تقاطع الموت” يحصد أرواح زوج وزوجته وجنينهما ويُغلق بيتهم للأبد!
أثارت وفاة امرأة وجنينها وزوجها بحادث مروّع وقع على في تقاطع المسفاة بولاية الرستاق في سلطنة عمان غضباً بين العمانيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .
وأشار بعض المغردين إلى أنّ المتوفين في الحادث زوجان شابان، تزوجا العام الماضي، وكانا في انتظار طفلهم الأول في الشهر السادس.
ووصف مغرّدون هذا التقاطع بـ”تقاطع الموت” مشيرين إلى أنّه حصد أرواح آخرين، ويتّم أطفالاً ورمّل نساءً وأغلقت أبواب بيوت نتيجة الحوادث التي تقع عليه .
ولهذا؛ دشّن مغرّدون عُمانيون هاشتاغ (#اغلاق_تقاطع_المسفاه_بالرستاق) تصدّر قائمة الترند في “تويتر عُمان”، مطالبين بإغلاق التقاطع فوراً، لمنع فقدان أرواح آخرين .
ورصدت “وطن” جانباً من أبرز التغريدات على الهاشتاغ:
ووصف المغردّ “ابراهيم الشكيلي” الحادث وقال: “زوجُ في مقتبل العمر مسجى في دمائه، وزوجه ابت إلا ان تشاركه القدر في بركة من الدماء ، وما بينهما ملابس جديدة لأطفالِ صغار تسطر بقية القصة الحزينة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته.”
ووفق تقرير لصحيفة “الرؤية” العمانية، فإن السكان منذ سنوات يطالبون الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والاتصالات سرعة العمل على إنهاء مشروع الدوار البديل لمثلث المسفاة – المدخل الرئيسي للبلدة – والذي شهد وقوع عدة حوادث مرورية نظراً لخطورته .