حادث أفجع العمانيين وأغضبهم .. “تقاطع الموت” يحصد أرواح زوج وزوجته وجنينهما ويُغلق بيتهم للأبد!

أثارت وفاة امرأة وجنينها وزوجها بحادث مروّع وقع على في تقاطع المسفاة بولاية الرستاق في سلطنة عمان غضباً بين العمانيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

وأشار بعض المغردين إلى أنّ المتوفين في الحادث زوجان شابان، تزوجا العام الماضي، وكانا في انتظار طفلهم الأول في الشهر السادس.

#إغلاق_تقاطع_المسفاة_بالرستاق #الرستاق

زوجان صغيران.

تزوجا العام الماضي والآن ينتظران طفلا في الشهر السادس.

ماتوا جميعا ومات الجنين وأغلق البيت.

من يتحمل هذا الأمر؟ — ولدـــ.الزعيم (@malmamari_99) July 12, 2020

ووصف مغرّدون هذا التقاطع بـ”تقاطع الموت” مشيرين إلى أنّه حصد أرواح آخرين، ويتّم أطفالاً ورمّل نساءً وأغلقت أبواب بيوت نتيجة الحوادث التي تقع عليه .

ولهذا؛ دشّن مغرّدون عُمانيون هاشتاغ (#اغلاق_تقاطع_المسفاه_بالرستاق) تصدّر قائمة الترند في “تويتر عُمان”، مطالبين بإغلاق التقاطع فوراً، لمنع فقدان أرواح آخرين .

ورصدت “وطن” جانباً من أبرز التغريدات على الهاشتاغ:

انا لله وانا اليه راجعون وفيات جديدة في هذا التقاطع المميت تغمدهم بواسع راحمته واسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان



اتعجب امانة هل لابد من الناس ان تغرد وتستنكر حتى يجد حل لهذه التقاطع التي الحوادث به لا تمر فترة الا ونسمع عن الاخر 🤷🏻‍♂️



#اغلاق_تقاطع_المسفاه_بالرستاق pic.twitter.com/S67HWrThY9 — خالد العبري (@Khalidal3bri) July 12, 2020

اليوم رحت أم وجنينها وزوجها

شباب في مقتبل العمر رحلوا مع ضحايا هذا التقاطع الذي ازهق ارواح كثيره وأغلقت أبواب بيوت من اثره تيتم الاطفال وترملت النساء

أهالي الرستاق يستغيثوا ويستنجدوا ليس الآن

منذ سنين مضت هل من مجيب ؟؟؟@Transportgovom



#إغلاق_تقاطع_المسفاة_بالرستاق pic.twitter.com/QXmdchh6w7 — مـــريـــم *_* (@mariamissa92) July 11, 2020

« مثلث الموت » صامد !



المسلسل الدموي يواصل إزهاق أرواح الأبرياء .. وعود أُعطيت ومناقصة غُيبت وجثث تطايرت والى الله المشتكى.

#إغلاق_تقاطع_المسفاة_بالرستاق pic.twitter.com/h0KY6uL2to — مجلس جماهير الرستاق (@RusFan) July 11, 2020

ألم يأن للمسؤولين أن تخشع قلوبهم للفواجع المتلاحقة؟

لانستطيع عدالليالي والأيام التي فجعنا فيها بخبر حادث في تقاطع المسفاة

سنوات طويلة يتغنى فيها المسؤولين بتصريحات ووعود فارغة لا هدف لها سوى ملء صفحات الجرائد وكسب دعوات الأهالي

اتقوا الله في أماناتكم#إغلاق_تقاطع_المسفاة_بالرستاق https://t.co/6eGlyuAZnt — خميس الغافري (@khamisghafri) July 11, 2020

تم إغلاق أغلب التقاطعات في طريق الباطنة العام وأشهرها تقاطع السوادي الذي أودئ بمئات الأشخاص.

لا أعلم لماذا لم يغلق تقاطع المسفاة رُغم مطالبات أعضاء المجلس الكرام وممثلي المجالس البلدية والذي أودئ منذ الساعة لشخصين …#إغلاق_تقاطع_المسفاة_بالرستاق — محمد الناصري (@alnassri0111) July 11, 2020

يجب الغلق باسرع وقت وعدم التهاون ف الامر…كم من الارواح زهقت وكم من الابناء تيتموا وكم من البيوت اغلقت …#اغلاق_تقاطع_المسفاه_بالرستاق — بِــــن ناصـــر |🇴🇲 (@50Mayahi50) July 12, 2020

ووصف المغردّ “ابراهيم الشكيلي” الحادث وقال: “زوجُ في مقتبل العمر مسجى في دمائه، وزوجه ابت إلا ان تشاركه القدر في بركة من الدماء ، وما بينهما ملابس جديدة لأطفالِ صغار تسطر بقية القصة الحزينة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته.”

الوقت:- مساء السبت

المكان :- تقاطع المسفاة بولاية الرستاق



المشهد : زوجُ في مقتبل العمر مسجى في دمائه، وزوجه ابت إلا ان تشاركه القدر في بركة من الدماء ، وما بينهما ملابس جديدة لأطفالِ صغار تسطر بقية القصة الحزينة رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته. pic.twitter.com/TxYIoTpDeg — ابراهيم الشكيلي (@hadef808) July 11, 2020

ووفق تقرير لصحيفة “الرؤية” العمانية، فإن السكان منذ سنوات يطالبون الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والاتصالات سرعة العمل على إنهاء مشروع الدوار البديل لمثلث المسفاة – المدخل الرئيسي للبلدة – والذي شهد وقوع عدة حوادث مرورية نظراً لخطورته .