“شاهد” السعودية مودل روز تتجاوز الحدود وتكشف سراً خاصاً بالفتيات بعد أن طلبت من الشباب مغادرة بثها المباشر!

طالبت الفاشينستا السعودية مودل روز من مُتابعيها الشباب أن يخرجوا قليلاً من بثها المُباشر عبر “سناب شات” حتى تتحدث بأريحية وترد على اتهامها بتكبير صدرها.

وبدأت مودل روز كلامها بالفيديو الذي رصدته “وطن” قائلة: “ياعيال اطلعوا برة شوي، اطلعوا بسولف، صدق يعني كل ما تكلمت عن عملية تجميل، اللي يقول إنتي مسوية خشمك إنتي مسوية صدرك إنتي مسوية جسمك، سؤال، مو كل من طلع من الزبالة واتكلم إن روز مسوية تجميل تصدقونه، على أي أساس جيبوا إثبات إن روز مسوية تجميل”.

#مودل_روز : زعلانه وترد على اتهامها بعمل عملية لصدرها .. في شيء اسمه رياضة صدر و اذا ما تعرفونها روحوا تثقفوا .. ! pic.twitter.com/uugTp634YW — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 10, 2020

واعترفت مودل روز أنها ليست ضد التجميل، وأنها أجرته ولكن إلى حد معين، قائلة: “أنا ما أنكر إني مسوية شفايفي، مسوية تحت عيني، مسوية بوتوكس، حدي وآخري وإذا بسوي تجميل بسوي وها أنا قاعدة بقول إني بدور على حد عشان أسوي تجميل للجفن المبطن.. وعادي مو خايفة لإن كل الناس يسوون تجميل”.

واستطردت مودل روز: “أحس تو ماتش مو من كبر صدري عشان تقرر إن هو تجميل ولا عشان واحد زبال طلع قال إن روز مسوية تجميل بصدرها صار هو الخبرة طيب جيبلي إثبات.. للأمانة ما كنت ابي أتكلم عن هالمواضيع بس تخيلوا حد ييجي يتكلم إنتي فيكي ومو فيكي وجمالك مزيف”.

وتابعت مُنفعلة: “مع إني أكتر من مرة قلت بلقاءات إني مو مسوية شي ولكن بيتكلمون كأن عندهم دلائل ياخي عندكن دلائل طلعين ولا إمعة كل واحد قال عاملة تجميل تصدقونه”.

وبشأن صدرها البارز، كشف مودل روز السر برياضة مُعينة، شرحتها أثناء البث، وقالت: “في رياضة صدر تبرز العضلات والدليل الشباب تظهر لهم عضلات لما يسوون هاذي الرياضة، وأنا أسويها من لما كنت في الثانوية وأنا في السعودية، وكانوا أخواني وبنات خالاتي يضحكون علي بسببها، وأسويها بعد الأكل مباشرة”.

وكشفت مقاس صدرها قائلة: “على فكرة أنا مقاسي 32 بي يعني لأنكم قاعدين تشوفون بالشاشة تشوفوني أكبر ولكن لو تشوفوتي على الطبيعة تحسون أني بتيت”.

وحول ما يعتبره بعض الجمهور بأن حديثها جريئ و”قلة أدب” ردت مودل روز: “انتوا قاعدين تحطون الجمل بصريح العبارة في الكومنتات مو قلة أدب إنكم تكتبون فأنا لازم أرد عليكم بنفس المستوى.. وأتوقع إن هالعينات اللي تنتقد ما يشوفون سنابات لإنهم يشوفون الشين ما يحبون يشوفون الزين”.

واختتمت مودل روز: “انتوا متابعيني لو شوفتو أحد قال تجميل اصفقوه على فمه واقلعوا عينه بفيديوهاتي، نا طالعة بالسوشيال ميديا في 2012 بسوي تجميل وأنا فطوطة لسه، ولو بسوي تجميل بقول وهصور وأنا في غرفة العمليات سيلفي، وبكده أكون بردت خاطري وقلت الكلام اللي أحس إني كاتمته بصدري سنين أبي أقوله”.

يأتي حديث مودل روز حول صدرها، استكمالاً لحديثها عن تكبير المؤخرة، والتي أكدت أنها ترفض الخضوع له.