إيمي علي .. مودل مصرية تفضح بفيديو أخوالها الذين اغتصبوها على مدار 8 سنوات متواصلة!

بثت مودل مصرية تُدعى إيمي علي قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي فيه اغتصابها من قبل خاليها وهي وهي بعمر الـ 6 سنوات، أثناء إقامتها عند جدتها بالإسكندرية، وذلك على مدار 8 سنوات متواصلة.
وقالت إيمي علي إنها تعاني من حالة نفسية منذ 17 عاما، وتخضع للعلاج لدى أطباء نفسيين، بسبب معاناتها من الاغتصاب في عمر الـ6 سنوات، على يد خاليها الاثنين، وتعرضها للتحرش من زوج والدتها.
وروت الفتاة أيضا، أنها حاولت الانتحار مرتين، عن طريق تناول 20 قرصا، وقطع شرايين اليد.
وطالبت الطب الشرعي بالكشف عليها لمعرفة متى فقدت عذريتها. وناشدت الجميع بمساعدتها في ملاحقة خاليها قضائياً.
وتواصل الأجهزة الأمنية في مصر فحص ما جاء في الفيديو الذي بثته إيمي علي .
ونشرت إيمي علي أيضاً فيديو من داخل مستشفى زايد التخصصي، وهي مصابة في الساق وسحجات باليد اليسرى.
وكتبت إيمي علي: “أتمنى أمي تكون مبسوطة وتفضل تدافع عن أخواتها، رميت نفسي من عربية وهي ماشية على سرعة 100.. محتاجة أعمل عملية تركيب مسامير وشريحة”.
ويظهر بالفيديو صوت لشاب يقوم بتصويرها وهي طريحة أحد الأسرة، قائلا “يا جماعة دي محاولة انتحار في مستشفى زايد التخصصي.. إيمي علي”.